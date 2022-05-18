Российский суд отказался рассматривать иск пользователей к Netflix

Хамовнический суд столицы принял решения оставить без рассмотрения иск российских пользователей к Netflix, требовавших от компании компенсации в размере 60 млн рублей за приостановку обслуживания отечественной аудитории.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей судебных органов, «иск возвращён без рассмотрения», однако от комментариев и обоснования мотивации такого решения суд отказался.

Netflix, как и некоторые другие западные компании, в марте решил приостановить деятельность на территории России в связи с событиями на Украине. После первого иска, последовавшего вслед за отказом обслуживать российскую аудиторию, другая группа пользователей подала собственный, ссылаясь на нарушение их прав, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей». Судьба последнего иска пока неизвестна.

Сегодня стало известно, что Роскомнадзор объявил о намерении исключить сервис из реестра аудиовизуальных сервисов.