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Филиал Google в России намерен инициировать своё банкротство

Стало известно, что ООО «Гугл», являющееся российской структурой Google, планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. На это указывает уведомление, опубликованное компанией на Федресурсе реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Источник изображения: DWilliam / Pixabay

Источник изображения: DWilliam / Pixabay

«Настоящим ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <…> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) путём включения уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в конце прошлого года на компанию Google в России был наложен оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей из-за неудаления материалов, распространение которых на территории страны запрещено. Компания могла добровольно выплатить его, но не сделала этого. В результате Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство по взысканию с компании штрафа в принудительном порядке. Согласно имеющимся данным, юрлицо Google по итогам 2021 года получило чистый убыток в размере 26 млрд рублей.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, россия, банкротство
google, россия, банкротство
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