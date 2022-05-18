3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Стартовали глобальные продажи смартфонов...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Стартовали глобальные продажи смартфонов Vivo X80 и X80 Pro — от $700

Компания Vivo объявила о начале глобальных продаж смартфонов Vivo X80 и X80 Pro, представленных ранее в Китае. Одной из первых стран, где появятся новинки станет Индия — там их можно будет приобрести с 25 мая.

Источник изображения: gsmarena.com

Источник изображения: gsmarena.com

По сравнению с анонсированными в Китае, глобальные версии Vivo X80 и X80 Pro получили меньшие объёмы флеш-памяти и ОЗУ, а также не представлены в версиях с керамической задней панелью или покрытием из искусственной кожи. В остальном глобальные версии смартфонов идентичны китайским вариантам. В обеих моделях используется оптика Zeiss.

Флагманская модель Vivo X80 Pro оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (3200 × 1440 точек) и частотой обновления до 120 Гц. Устройство основано на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с графическим ускорителем Adreno 730 и модемом Snapdragon X65 5G. Объём оперативной памяти равен 12 Гбайт, а флеш-памяти — 256 Гбайт.

На тыльной панели X80 Pro размещён блок из четырёх камер, включая 50-мегапиксельный основной датчик Samsung ISOCELL GNV, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик Sony IMX598, 12-мегапиксельный датчик Sony IMX663 с портретным объективом и 8-мегапиксельный датчик с телеобъективом в форме перископа с пятикратным оптическим зумом. На передней панели смартфона размещена 32-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,45.

На борту смартфона имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, чип NFC и инфракрасный (ИК) датчик. Аккумулятор ёмкостью 4700 мА·ч поддерживает проводную быструю зарядку Flash Charge мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Устройство защищено от влаги и пыли согласно стандарту IP68. Для разблокировки используется встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона равны 164,6 × 75,3 × 9,1 мм, вес — около 219 г.

Источник изображения: gsmarena.com

Источник изображения: gsmarena.com

Вторая модель, Vivo X80 оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления до 120 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9000 и имеет 8 или 12 Гбайт ОЗУ и 128 или 265 Гбайт флеш-памяти.

Тройная задняя камера, разработанная в партнёрстве в Zeiss, оснащена 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX866 RGBW с объективом с диафрагмой f/1,75, поддерживающим технологию оптической стабилизации изображения (OIS). Также имеется 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик (f/2,0) и 12-мегапиксельный датчик (f/1.98) для портретной съёмки. Разрешение фронтальной камеры, размещённой в верхней части передней панели, равно 32 Мп.

Vivo X80 тоже оснащён дактилоскопическим датчиком, расположенным под экраном. Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает технологию быстрой зарядки Flash Charge мощностью 80 Вт. Размеры смартфона равны 164,95 × 75,2 × 8,8 мм, вес — 206 г.

В Индии стоимость Vivo X80 Pro с 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 Гбайт составит около $1031. Модель Vivo X80 с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти обойдётся в $709, с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти — в $773. Модель Vivo X80 Pro будет доступна в чёрном цвете (Cosmic Black), Vivo X80 — в чёрном (Cosmic Black) и синем (Urban Blue) цветовых вариантах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфон Vivo T2 со 120-Гц экраном и чипом Snapdragon 870 дебютирует 23 мая
Vivo готовит смартфон Y15C с процессором Helio P35 и батареей на 5000 мА·ч
Представлен смартфон iQOO Neo6 SE со 120-Гц экраном и чипом Snapdragon 870
Oppo готовит смартфон-раскладушку с гибким дисплеем — он может стать самым доступным среди себе подобных
Motorola представит новые смартфоны 10 мая: ожидается аппарат Frontier с 200-Мп камерой
Huawei представит смартфоны Nova 10 на платформе Snapdragon 7 Gen 1 в июне
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 96
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 43
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 23
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рядом с нашей галактикой обнаружено загадочное кольцо — это могут быть первые известные следы недавнего взрыва сверхновой
Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний
Учёные нашли путь к получению энергии из инфракрасного излучения — это обещает прорыв в электрогенерации
В России построят завод по производству материнских плат за 2 млрд рублей
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
Netflix показывает фильмы и сериалы фокус-группам до официального релиза 7 мин.
Российский суд отказался рассматривать иск пользователей к Netflix 50 мин.
Филиал Google в России намерен инициировать своё банкротство — все ключевые сервисы компании продолжат работу в стране 57 мин.
Видео: трейлер новой главы «Корни ужаса» многопользовательского хоррора Dead by Daylight 2 ч.
VK анонсировала запуск 25 мая бета-версии российского магазина Android-приложений RuStore 2 ч.
«VK Видео» станет отдельным приложением в этом году 2 ч.
Mastercard тестирует идентификацию пользователей по лицу и отпечаткам пальцев 2 ч.
Apple анонсировала «живые субтитры» и другие специальные возможности для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch 3 ч.
Разработчики Deathverse: Let It Die анонсировали открытое бета-тестирование 3 ч.
Китай стал вторым в мире по майнингу биткоина, несмотря на запрет правительства 3 ч.
Стартовали глобальные продажи смартфонов Vivo X80 и X80 Pro — от $700 18 мин.
Некоторые ноутбуки на Ryzen PRO 6000 получат скоростные модули Wi-Fi от Qualcomm с одновременным подключением к двум диапазонам 32 мин.
Известный японский аудиобренд Onkyo подал заявление о банкротстве 49 мин.
Марсианский зонда NASA InSight скоро отправится на покой — энергия для работы подходит к концу 56 мин.
Анонсирован первый китайский смартфон с квантовым шифрованием звонков 2 ч.
Qualcomm пошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung за счёт контракта на выпуск чипов 2 ч.
Запуск «лунной» ракеты с кораблём Orion без экипажа снова перенесли — теперь на август 2 ч.
MSI выпустит сверхмощный игровой ноутбук Titan GT77 на базе Alder Alake-HX с четырьмя вентиляторами 3 ч.
Беспилотников на дорогах становится всё больше: Argo AI тоже начала тестировать в США такси без водителя за рулём 4 ч.
Пентагон рассказал о 400 инцидентах с НЛО — ни один не указывает на инопланетян 4 ч.