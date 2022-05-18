Компания Vivo объявила о начале глобальных продаж смартфонов Vivo X80 и X80 Pro, представленных ранее в Китае. Одной из первых стран, где появятся новинки станет Индия — там их можно будет приобрести с 25 мая.

По сравнению с анонсированными в Китае, глобальные версии Vivo X80 и X80 Pro получили меньшие объёмы флеш-памяти и ОЗУ, а также не представлены в версиях с керамической задней панелью или покрытием из искусственной кожи. В остальном глобальные версии смартфонов идентичны китайским вариантам. В обеих моделях используется оптика Zeiss.

Флагманская модель Vivo X80 Pro оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (3200 × 1440 точек) и частотой обновления до 120 Гц. Устройство основано на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с графическим ускорителем Adreno 730 и модемом Snapdragon X65 5G. Объём оперативной памяти равен 12 Гбайт, а флеш-памяти — 256 Гбайт.

На тыльной панели X80 Pro размещён блок из четырёх камер, включая 50-мегапиксельный основной датчик Samsung ISOCELL GNV, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик Sony IMX598, 12-мегапиксельный датчик Sony IMX663 с портретным объективом и 8-мегапиксельный датчик с телеобъективом в форме перископа с пятикратным оптическим зумом. На передней панели смартфона размещена 32-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,45.

На борту смартфона имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, чип NFC и инфракрасный (ИК) датчик. Аккумулятор ёмкостью 4700 мА·ч поддерживает проводную быструю зарядку Flash Charge мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Устройство защищено от влаги и пыли согласно стандарту IP68. Для разблокировки используется встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона равны 164,6 × 75,3 × 9,1 мм, вес — около 219 г.

Вторая модель, Vivo X80 оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления до 120 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9000 и имеет 8 или 12 Гбайт ОЗУ и 128 или 265 Гбайт флеш-памяти.

Тройная задняя камера, разработанная в партнёрстве в Zeiss, оснащена 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX866 RGBW с объективом с диафрагмой f/1,75, поддерживающим технологию оптической стабилизации изображения (OIS). Также имеется 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик (f/2,0) и 12-мегапиксельный датчик (f/1.98) для портретной съёмки. Разрешение фронтальной камеры, размещённой в верхней части передней панели, равно 32 Мп.

Vivo X80 тоже оснащён дактилоскопическим датчиком, расположенным под экраном. Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает технологию быстрой зарядки Flash Charge мощностью 80 Вт. Размеры смартфона равны 164,95 × 75,2 × 8,8 мм, вес — 206 г.

В Индии стоимость Vivo X80 Pro с 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 Гбайт составит около $1031. Модель Vivo X80 с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти обойдётся в $709, с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти — в $773. Модель Vivo X80 Pro будет доступна в чёрном цвете (Cosmic Black), Vivo X80 — в чёрном (Cosmic Black) и синем (Urban Blue) цветовых вариантах.