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Видео: Microsoft Flight Simulator получила крупное обновление с улучшениями Италии и Мальты

Разработчики из Asobo Studio выпустили девятое контентное обновление из серии World Update для Microsoft Flight Simulator. Бесплатный патч улучшил территории Италии и Мальты.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Для установки обновления необходима версия Microsoft Flight Simulator 1.25.9.0. Улучшения показали в трёхминутном трейлере.

Главные новшества и изменения:

  • четыре созданных вручную аэропорта: Палермо (Сицилия), Сондрио (Южный Тироль), Больцано (Южный Тироль), Марина-ди-Кампо (Эльба);
  • повышение детализации ста других аэропортов;
  • новая фотограмметрия на основе спутниковых снимков для 13 городов, в том числе Рима, Неаполя, Венеции, Милана и Турина;
  • 94 достопримечательности в Италии, в том числе Ватикан, замок Кастель-дель-Монте, собор Святого Марка в Венеции, собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Миланский собор, площадь Пьяцца деи Мираколи в Пизе, маяк Капо Качча на побережье Сардинии, Триумфальная арка Константина, Пантеон и Олимпийский стадион в Риме, стадионы «Альянц Стадиум» в Турине и «Диего Армандо Марадона» («Сан-Паоло») в Неаполе, остров Изола-Белла, крепость Форт Бард и горная вершина Маттерхорн;
  • 11 достопримечательностей на Мальте, в том числе город Мдина, Собор Вознесения Девы Марии (Ротонда Моста), башня Святой Агаты в Мелихе и Национальный стадион Мальты в деревне Та’Кали;
  • три профессиональных полёта (Апеннины, Сардиния, Сицилия);
  • три обзорных полёта (Реджо-ди-Калабрия, аэропорт Палермо Фальконе-Борселлино, аэропорт Генуя Сестри);
  • три посадочных испытания (Венеция, Рим, Флоренция).

По традиции выход World Update сопровождает релиз нового транспорта из серии Local Legends. 19 мая во внутриигровом магазине появится итальянская двухкорпусная летающая лодка Савойя-Маркетти S.55 (Savoia-Marchetti S.55) — один из первых самолётов, пересёкших Атлантический океан.

Это уже третье обновление виртуального мира в 2022 году. Предыдущее, выпущенное в марте, было посвящено Португалии, Испании, Андорре и Гибралтару, а февральское — Австралии. В недавно опубликованной дорожной карте разработчики указали, что десятое World Update выйдет в середине июня (его содержание пока неизвестно).

Microsoft Flight Simulator — World Update IX: Italy
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На прошлой неделе авторы сообщили о том, что бесплатное дополнение по мотивам фильма «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick) станет доступно 25 мая. Тогда же состоялся релиз девятого технического обновления с исправлениями багов и вылетов. Ранее создатели подтвердили, что осенью в симулятор добавят планеры и вертолёты, а до конца года — поддержку NVIDIA DLSS для режима DirectX 12.

Microsoft Flight Simulator вышла на ПК, Xbox Series X и S. Игра доступна в Xbox Game Pass и Xbox Cloud Gaming.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Моды, патчи, дополнения, Xbox,
Теги: microsoft flight simulator, asobo studio, xbox game studios, симулятор
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