Netflix показывает фильмы и сериалы фокус-группам до официального релиза

Вот уже около года стриминг Netflix показывает свои оригинальные фильмы и сериалы некоторым своим подписчикам в США до официального релиза. После просмотра участвующим в программах обратной связи подписчикам предлагают заполнить опросники, на основании которых в эти фильмы и сериалы до выхода могут вноситься некоторые изменения.

Платформа Netflix неоднократно была замечена в том, что тестировала новые функции приложений на ограниченных группах пользователей, после чего эти функции становились доступными для всех: такая судьба, например, постигла чарты стриминга и функцию случайного выбора. Поэтому неудивительно, что аналогичный подход используется и перед релизом оригинального контента. Как сообщает Variety, платформа обращается к такого рода фокус-группам с мая прошлого года.

Предварительные показы фильмов и сериалов помогают Netflix выявлять потенциальные хиты, что актуально для компании в свете её неудачного квартального отчёта — впервые более чем за 10 лет сервис начал терять подписчиков. Чтобы справиться с кризисом, только вчера компания уволила 150 сотрудников и разорвала отношения с 26 подрядчиками, и это уже не первый комплекс мер, начиная с апреля. В обозримом будущем стриминг также запустит новый тарифный план с рекламой и начнёт борьбу с использованием одного аккаунта несколькими домохозяйствами.