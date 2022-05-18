Lenovo представила мобильные рабочие станции ThinkPad P16 — Intel Alder Lake с 16 ядрами, NVIDIA RTX A5500 и цена от $1979

Компания Lenovo представила мощный ноутбук для профессиональных пользователей. Мобильная рабочая станция ThinkPad P16 оснащается процессорами семейства Alder Lake-HX и видеокартой NVIDIA RTX A5500. Ноутбук в алюминиевом корпусе получил 16-дюймовый дисплей и весит 2,95 кг в базовой комплектации.

По мнению Lenovo, новинка способна обеспечить производительность уровня мощных настольных компьютеров. Новинка получила процессор Core i9 с 16 ядрами и 24 потоками, из-за чего разработчикам пришлось применять новую систему охлаждения с двумя вентиляторами, тепловыми трубками, двумя испарительными камерами и другими системами, позволяющими снизить рабочую температуру машин.

Эти элементы понадобятся и для того, чтобы охлаждать графический процессор RTX A5500 с 16 Гбайт памяти. Также ноутбук несёт в себе до 128 Гбайт ОЗУ DDR5 (4800 МГц) и накопитель с PCIe Gen4 на 8 Тбайт во флагманской версии. Хотя конкретных цифр производитель не называет, компания утверждает, что современная система охлаждения позволяет сохранить невысокий уровень шума даже при ресурсоёмких работах вроде создания анимации, реализации архитектурных проектов, выполнения инженерных или дизайнерских работ.

Ноутбук в базовой комплектации получил несенсорный IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10 с разрешением от Full HD+ (1920 × 1200 пикселей), более дорогой вариант оснащён OLED с разрешением UHD+ (3840 × 2400 пикселей). В зависимости от варианта, АКБ ёмкостью 94 Вт∙ч заряжает источник питания на 170-230 Вт.

Более «бюджетные» P16 получат веб-камеры с разрешением Full HD, более дорогие — варианты с ИК-элементами. Каждый вариант получит два Thunderbolt 4 и USB-A 3.2 Gen 1, один BSB Type-C 3.2 Gen 2, один HDMI 2.1 и комбинированный вход/выход для наушников и микрофона. Покупатели могут рассчитывать на слот для SD-карт и поддержку 4G LTE, а также Wi-Fi 6E.

В базовой комплектации ThinkPad P16 стоит от $1979, начало продаж ожидается уже в текущем месяце.