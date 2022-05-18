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Видеокарта AXGaming GeForce RTX 3090Ti X3W получила огромную систему охлаждения с тремя 100-мм вентиляторами

Компания AXGaming, являющаяся суббрендом Innovision Multimedia (Inno3D), представила графический ускоритель GeForce RTX 3090 Ti X3W. Новинка оснащена огромной системой охлаждения с тремя вентиляторами размером по 100 мм каждый. Украшает карту камуфляжная расцветка и RGB-подсветка.

Источник изображений: AXGaming

Источник изображений: AXGaming

Обычно ускорители подобного класса можно встретить с вентиляторами размером 80 или 90 мм, либо комбинацией в виде двух 100-мм «вертушек» и одной размером 80 мм. Однако три 100-мм «пропеллера», судя по всему, в обозримом будущем станут новой нормой, особенно для нереференсных вариантов видеокарт нового поколения GeForce RTX 4000.

В основе AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W используется графический чип NVIDIA GA102-350 с базовой частотой 1560 МГц. Boost-частота графического процессора составляет 1890 МГц, что на 30 МГц выше эталонного показателя, заявленного NVIDIA. Карта имеет на борту 24 Гбайт памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с на контакт. Показатель энергопотребления у новинки не изменился. Он составляет стандартные 450 Вт. Питается карта через один 12-контактный разъём.

Ускоритель AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W использует трёхслотовое исполнение. Система охлаждения видеокарты настолько большая, что длина референсной V-образной плата NVIDIA с модельным номером PG136, которая здесь используется, едва дотягивает до середины ускорителя. Общие размеры новинки составляют 330 × 137 × 60 мм.

Любопытно, что система охлаждения AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W в некоторых аспектах похожа на кулер эталонной версии будущей GeForce RTX 4090 Ti, фотографии которого вчера утекли в Сеть. Основание с испарительной камерой для охлаждения CPU и чипов памяти GeForce RTX 4090 Ti практически полностью повторяет дизайн модели AXGaming. Серьёзно различает обе системы охлаждения радиатор. У AXGaming он тоже очень большой, но типичный, с пластиковым кожухом. А у эталонной версии GeForce RTX 4090 Ti роль кожуха исполняет сам радиатор, как впрочем и у эталонных старших моделей Ampere. Дополнительным отличием эталонной системы охлаждения нового поколения является необычная конфигурация из двух вентиляторов, располагающихся по обе стороны видеокарты.

AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W

AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W

Радиатор эталонной GeForce RTX 4090 Ti. Источник изображения: Chiphell

Радиатор эталонной GeForce RTX 4090 Ti. Источник изображения: Chiphell

Возвращаясь к AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W отметим, что ускоритель пока не появился в продаже. Информация о его стоимости и доступности пока неизвестны.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 3090 ti, inno3d, видеокарты
geforce rtx 3090 ti, axgaming, inno3d, видеокарты
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