Видеокарта AXGaming GeForce RTX 3090Ti X3W получила огромную систему охлаждения с тремя 100-мм вентиляторами

Компания AXGaming, являющаяся суббрендом Innovision Multimedia (Inno3D), представила графический ускоритель GeForce RTX 3090 Ti X3W. Новинка оснащена огромной системой охлаждения с тремя вентиляторами размером по 100 мм каждый. Украшает карту камуфляжная расцветка и RGB-подсветка.

Обычно ускорители подобного класса можно встретить с вентиляторами размером 80 или 90 мм, либо комбинацией в виде двух 100-мм «вертушек» и одной размером 80 мм. Однако три 100-мм «пропеллера», судя по всему, в обозримом будущем станут новой нормой, особенно для нереференсных вариантов видеокарт нового поколения GeForce RTX 4000.

В основе AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W используется графический чип NVIDIA GA102-350 с базовой частотой 1560 МГц. Boost-частота графического процессора составляет 1890 МГц, что на 30 МГц выше эталонного показателя, заявленного NVIDIA. Карта имеет на борту 24 Гбайт памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с на контакт. Показатель энергопотребления у новинки не изменился. Он составляет стандартные 450 Вт. Питается карта через один 12-контактный разъём.

Ускоритель AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W использует трёхслотовое исполнение. Система охлаждения видеокарты настолько большая, что длина референсной V-образной плата NVIDIA с модельным номером PG136, которая здесь используется, едва дотягивает до середины ускорителя. Общие размеры новинки составляют 330 × 137 × 60 мм.

Любопытно, что система охлаждения AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W в некоторых аспектах похожа на кулер эталонной версии будущей GeForce RTX 4090 Ti, фотографии которого вчера утекли в Сеть. Основание с испарительной камерой для охлаждения CPU и чипов памяти GeForce RTX 4090 Ti практически полностью повторяет дизайн модели AXGaming. Серьёзно различает обе системы охлаждения радиатор. У AXGaming он тоже очень большой, но типичный, с пластиковым кожухом. А у эталонной версии GeForce RTX 4090 Ti роль кожуха исполняет сам радиатор, как впрочем и у эталонных старших моделей Ampere. Дополнительным отличием эталонной системы охлаждения нового поколения является необычная конфигурация из двух вентиляторов, располагающихся по обе стороны видеокарты.

Возвращаясь к AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W отметим, что ускоритель пока не появился в продаже. Информация о его стоимости и доступности пока неизвестны.