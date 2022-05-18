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WhatsApp позволит видеть прежних участников групп и уходить из них без уведомления остальных пользователей

Согласно пока не подтверждённым официально данным, команда мессенджера WhatsApp работает над функцией, которая в будущем позволит участникам групп ознакомиться со списком покинувших эти группы в прошлом. Вероятно, будет предложена и другая функция — незаметно покидать группы без публикации уведомлений в общем чате.

Источник изображения: arivera/pixabay.com

Источник изображения: arivera/pixabay.com

По данным портала WABetaInfo, известного точными инсайдами о новых, в том числе тестовых версиях мессенджера, функция имеется в версии v2.22.12.4 для Android, доступной участникам программы тестирования Google Play Beta, но пока ей не могут воспользоваться обычные тестировщики.

Сообщается, что в этой версии ПО, работа над которой продолжается, имеется недоступная пока возможность — опция «Просмотреть прошлых участников» (View Past Participants), которая отображается в конце общего списка участников группы. При этом инсайдеры сообщают, что имеющие соответствующий уровень доступа могут видеть бывших пользователей — такая возможность есть не только у администраторов. Впрочем, всё может измениться до того, как функция станет доступна бета-тестерам или всем желающим.

Источник изображения: WABetaInfo

Источник изображения: WABetaInfo

Кроме того, новая возможность появится у тех, кто желает покинуть одну из групп, но по каким-то причинам не желает это афишировать. В бета-версии WhatsApp Desktop недавно появилась соответствующая функция (тоже пока недоступная бета-тестерам). Единственными, кто будет знать об уходе из группы, будет сам пользователь и администраторы. Пока общее уведомление в чате появляется каждый раз, как кто-то покидает группу.

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: whatsapp, мессенджер
whatsapp, мессенджер
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