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Создателем нашумевших троянов Jigsaw и Thanos оказался кардиолог из Венесуэлы

Министерство юстиции США обвинило 55-летнего врача-кардиолога Мойзеса Луиса Загала Гонсалеса (Moises Luis Zagala Gonzalez) из Венесуэлы в создании вирусов-вымогателей Jigsaw и Thanos, получивших широкое распространение несколько лет назад. Американские власти считают, что он продавал и лицензировал шифровальщики хакерам, получал в качестве гонорара часть выкупа от жертв киберпреступников, а также предлагал услуги по техподдержке вредоносного ПО и обучению работе с ним.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

«Многозадачный врач, лечив пациентов, попутно создал и назвал свой киберинструмент в честь смерти, а также зарабатывал на глобальной экосистеме программ-вымогателей, в которой продавал инструменты для проведения атак программ-вымогателей, обучал злоумышленников тому, как вымогать деньги у жертв, а затем хвастался успешными атаками, в том числе со стороны злоумышленников, связанных с правительством Ирана», — говорится в заявлении прокурора США Брион Пис (Breon Peace).

В киберпреступном сообществе Гонсалес известен под псевдонимами Nosophoros, Aesculapius и Nebuchadnezzar. Первым его творением стал вредонос Jigsaw, активность которого не фиксируется с осени 2021 года. Это инструмент использовался злоумышленниками не часто, в том числе потому, что для него был создан бесплатный инструмент дешифровки. По данным Минюста США, на основе первой версии вымогателя был создан вредонос Jigsaw 2.0 с встроенным счётчиком «судного дня» (Doomsday counter), который отслеживал, сколько раз жертва пыталась избавиться от вредоноса. «Если пользователь слишком много раз уничтожает программу-вымогатель, то ясно, что он не будет платить, поэтому лучше стереть весь жёсткий диск», — говорится в описании вредоноса.

Источник изображения: CNews

Источник изображения: CNews

В 2019 году Гонсалес создал новый продукт под названием Thanos, предположительно названный в честь злодея из вселенной Marvel, который уничтожил половину всего живого во Вселенной. При этом в основе имени Thanos стоит Танатос, олицетворение смерти в греческой мифологии. Новое творение Гонсалеса представляло собой конструктор по созданию вымогательского ПО. Он мог использоваться хакерами для создания собственных вредоносов и распространялся по модели «вымогатель как услуга, RaaS».

По данным американских властей, Гонсалес создал схему монетизации своих вредоносов, предлагая всем заинтересованным сторонам два способа получить доступ к продуктам. Первый вариант предполагал покупку лицензии на использование Thanos по цене от $500. Второй вариант назывался «партнёрской программой» в рамках которой, хакеры передавали Гонсалесу часть средств, полученных при проведении вредоносных кампаний с использованием Thanos.

Интерфейс Thanos / Источник изображения: CNews

Интерфейс Thanos / Источник изображения: CNews

Американские власти пытались выйти на след Гонсалеса с начала 2020 года. Расследование шло в течение двух лет и в конечном счёте удалось вычислить родственника хакера, проживающего в США, и чей счёт Гонсалес использовал для получения незаконных доходов. Он и помог правоохранителям установить личность разработчика Thanos. Сейчас Гонсалесу грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: вымогательское по, вирусы, шифровальщик
вымогательское по, вирусы, шифровальщик
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