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Lenovo представила хромбук ThinkPad C14 на базе Intel Alder Lake vPro стоимостью от $630

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad C14 Chromebook Enterprise. Новинка предлагает новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения и работает под управлением операционной системы Chrome OS. Устройство рассчитано на корпоративных пользователей.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

В качестве основы ThinkPad C14 Chromebook Enterprise может предложить обычные мобильные процессоры Alder Lake, а также чипы версий Alder Lake vPro. На выбор доступны модели вплоть до Core i7. Напомним, что серия процессоров Intel vPro предлагает лучшие средства защиты данных и администрирования.

Лэптоп оснащён 14-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:9, тонкими рамками, поддержкой разрешения Full HD и яркостью 250 кд/м2. В качестве опции можно выбрать вариант с поддержкой сенсорного ввода. Максимальная яркость такого дисплея составляет 300 кд/м2. Ноутбук может предложить до 16 Гбайт встроенной оперативной памяти LPDDR4X, до 128 Гбайт памяти eMMC или твердотельный накопитель объёмом до 256 Гбайт.

В оснащение также входит веб-камера, оснащённая шторкой безопасности и поддерживающая разрешение Full HD. Дополнительно предлагается наличие сканера отпечатков пальцев в кнопке питания. Новинка поддерживает беспроводной стандарт Wi-Fi 6E, а в качестве дополнения может предложить поддержку стандарта CAT9 4G LTE3 через SIM-карту.

Набор внешних интерфейсов хромбука ThinkPad C14 представлен двумя разъёмами USB 3.2 Type-A, двумя USB 4.0 Type-C (Thunderbolt только в версиях с процессорами vPro), одним HDMI, комбинированным 3,5-мм аудиоразъёмом, а также считывателем карт памяти microSD. Вес хромбука составляет 1,56 кг. Его размеры равны 325,4 × 217 × 19,83 мм. Питается новинка от батареи на 57 Вт·ч. В комплекте поставки присутствует зарядка мощностью 65 Вт.

Стоимость хромбука Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise начинается с $629. В продаже появится в июне.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: lenovo, хромбук, alder lake, vpro
lenovo, хромбук, alder lake, vpro
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