TECNO представила смартфон POVA 3 и пообещала геймерам новый уровень погружения в игровую вселенную

TECNO вскоре представит смартфон, который, как утверждает компания, может претендовать на статус мирового лидера в сегменте премиальных смартфонов, полностью соответствуя стремлению TECNO постоянно совершенствовать устройства для своих клиентов.

В серии POVA реализованы наиболее значимые достижения бренда в технологиях, и POVA 3 наследует успешные решения для достижения высокой производительности. Одной из главных особенностей смартфона POVA 3 является функция «четырёхмерной вибрации» (4D Vibration), которую обеспечивает специальный линейный двигатель, работающий в дополнительном измерении. 4D Vibration формирует мощный тактильный отклик, ещё больше погружая пользователя в игровую вселенную.

Новый смартфон оснащён сдвоенными стереодинамиками и улучшенной игровой оболочкой Panther Game Engine 2.0. Усовершенствования позволят лучше ориентироваться в игровом пространстве и сократят время реакции, что благоприятно отразится на достижениях игрока. Высокопроизводительный процессор и яркий, насыщенный дисплей с высокой частотой обновления дают возможность мгновенно принимать решения и реализовывать их в игре без малейших аппаратных задержек.

Мощная батарея смартфона позволит проводить более длительные сессии. При этом предусмотрена надёжная защит от перегрева устройства. Усовершенствованная технология охлаждения эффективно рассеивает тепло, что делает игровой процесс более стабильным при самом напряжённом и динамичном сценарии. Ёмкая батарея и система быстрой зарядки помогут увеличить игровые сессии и проводить время за игрой в любом месте и в любое время.

POVA 3 обладает эффектным дизайном, выглядит высокотехнологично и современно. Вертикальная светодиодная полоса похожа на подсветку домашних игровых консолей.

TECNO POVA 3 объединяет возможности игровой консоли и смартфона в одном устройстве. Любители мобильных игр смогут ещё до премьеры устройства узнать подробности о его технических возможностях. Информация о POVA 3 будет опубликована в ближайшее время, что станет дополнительным стимулом для геймеров, чтобы добавить смартфон в свой игровой арсенал.