Бывший глава Apple по машинному обучению перешёл на работу в Google

По сообщениям сетевых источников, бывший глава Apple по машинному обучению Ян Гудфеллоу (Ian Goodfellow), покинувший компанию несколько недель назад, вернулся на работу в Google и присоединился к команде DeepMind, занимающейся разработкой технологий в сфере искусственного интеллекта. Какую роль он будет играть в DeepMind, пока неизвестно, но в прошлом Гудфеллоу уже являлся одним из ведущих сотрудников Google в сфере машинного обучения.

В конце апреля Гудфеллоу принял решение об уходе с должности главы Apple по машинному обучению. Согласно имеющимся данным, причиной этому стала политика IT-гиганта, стремящегося перевести своих сотрудников на гибридный рабочий график, предполагающий посещение офиса. Согласно имеющимся данным, в письме для сотрудников после решения об увольнении Гудфеллоу изложил свою позицию, отметив, что для его команды стала бы выгодной более гибкая политика компании.

Ранее Apple объявила об изменении рабочего распорядка, в соответствии с которым с 23 мая сотрудники компании должны работать в офисах не менее трёх дней в неделю. Отмечается, что позднее Apple смягчила свою позицию по данному вопросу, в результате чего некоторые сотрудники смогут работать в офисе всего два раза в неделю. Отмечается, что Google также ввела гибридную рабочую неделю, и сотрудники компании должны несколько раз в неделю посещать офисы. Возможно, Гудфеллоу будет иметь больше свободы в этом вопросе.

Согласно имеющимся данным, Гудфеллоу занимал разные должности в Google, начиная с 2013 года. В 2019 году он перешёл в Apple, где, в том числе, курировал разработку технологий автономного управления. Он также является автором системы, которая позволяет сервису Google Карты автоматически считывать адреса с фотографий, сделанных камерами на машинах Street View. Однако наибольшую известность Гудфеллоу принесла разработка генеративно-соревновательных сетей (GAN), которые, помимо прочего, могут использоваться для создания дипфейков.