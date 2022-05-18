3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Бывший глава Apple по машинному обучению...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Бывший глава Apple по машинному обучению перешёл на работу в Google

По сообщениям сетевых источников, бывший глава Apple по машинному обучению Ян Гудфеллоу (Ian Goodfellow), покинувший компанию несколько недель назад, вернулся на работу в Google и присоединился к команде DeepMind, занимающейся разработкой технологий в сфере искусственного интеллекта. Какую роль он будет играть в DeepMind, пока неизвестно, но в прошлом Гудфеллоу уже являлся одним из ведущих сотрудников Google в сфере машинного обучения.

Источник изображения: 400tmax / Getty Images

Источник изображения: 400tmax / Getty Images

В конце апреля Гудфеллоу принял решение об уходе с должности главы Apple по машинному обучению. Согласно имеющимся данным, причиной этому стала политика IT-гиганта, стремящегося перевести своих сотрудников на гибридный рабочий график, предполагающий посещение офиса. Согласно имеющимся данным, в письме для сотрудников после решения об увольнении Гудфеллоу изложил свою позицию, отметив, что для его команды стала бы выгодной более гибкая политика компании.

Ранее Apple объявила об изменении рабочего распорядка, в соответствии с которым с 23 мая сотрудники компании должны работать в офисах не менее трёх дней в неделю. Отмечается, что позднее Apple смягчила свою позицию по данному вопросу, в результате чего некоторые сотрудники смогут работать в офисе всего два раза в неделю. Отмечается, что Google также ввела гибридную рабочую неделю, и сотрудники компании должны несколько раз в неделю посещать офисы. Возможно, Гудфеллоу будет иметь больше свободы в этом вопросе.

Согласно имеющимся данным, Гудфеллоу занимал разные должности в Google, начиная с 2013 года. В 2019 году он перешёл в Apple, где, в том числе, курировал разработку технологий автономного управления. Он также является автором системы, которая позволяет сервису Google Карты автоматически считывать адреса с фотографий, сделанных камерами на машинах Street View. Однако наибольшую известность Гудфеллоу принесла разработка генеративно-соревновательных сетей (GAN), которые, помимо прочего, могут использоваться для создания дипфейков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Филиал Google в России намерен инициировать своё банкротство — все ключевые сервисы компании продолжат работу в стране
Google открыла кампус Bay View, работающий на возобновляемых источниках энергии
Google и Samsung создали универсальную платформу для синхронизации данных о здоровье и тренировках
«Сбер» обучил нейросеть генерировать эмодзи по описанию
Южная Корея задействует искусственный интеллект для отслеживания инфицированных COVID-19
QNAP обучила искусственный интеллект предсказывать отказы в работе дисков
Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: искусственный интеллект, машинное обучение, google
искусственный интеллект, машинное обучение, google
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 98
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 49
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 29
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рядом с нашей галактикой обнаружено загадочное кольцо — это могут быть первые известные следы недавнего взрыва сверхновой
Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний
Учёные нашли путь к получению энергии из инфракрасного излучения — это обещает прорыв в электрогенерации
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
NVIDIA выпустит видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630 — она заменит GeForce GTX 1050 Ti
Бывший глава Apple по машинному обучению перешёл на работу в Google 42 мин.
Ещё трое топ-менеджеров Twitter покинули компанию перед приходом Маска 2 ч.
Создателем нашумевших троянов Jigsaw и Thanos оказался кардиолог из Венесуэлы 2 ч.
WhatsApp позволит видеть прежних участников групп и уходить из них без уведомления остальных пользователей 2 ч.
Видео: Microsoft Flight Simulator получила крупное обновление с улучшениями Италии и Мальты 4 ч.
Netflix показывает фильмы и сериалы фокус-группам до официального релиза 4 ч.
Российский суд отказался рассматривать иск пользователей к Netflix 5 ч.
Филиал Google в России намерен инициировать своё банкротство — все ключевые сервисы компании продолжат работу в стране 5 ч.
Видео: трейлер новой главы «Корни ужаса» многопользовательского хоррора Dead by Daylight 5 ч.
VK анонсировала запуск 25 мая бета-версии российского магазина Android-приложений RuStore 6 ч.
HP представила доступные игровые ноутбуки Victus 15 на базе Alder Lake-H и Ryzen 5000H стоимостью от $800 21 мин.
Lenovo представила хромбук ThinkPad C14 на базе Intel Alder Lake vPro стоимостью от $630 57 мин.
Россия выполнила первую в 2022 году отправку оборудования для термоядерного реактора ИТЭР 3 ч.
Lenovo представила мобильные рабочие станции ThinkPad P16 — Intel Alder Lake с 16 ядрами, NVIDIA RTX A5500 и цена от $1979 3 ч.
Видеокарта AXGaming GeForce RTX 3090Ti X3W получила огромную систему охлаждения с тремя 100-мм вентиляторами 4 ч.
X5 Group развернет облако в дата-центре Selectel 4 ч.
Стартовали глобальные продажи смартфонов Vivo X80 и X80 Pro — от $700 4 ч.
Некоторые ноутбуки на Ryzen PRO 6000 получат скоростные модули Wi-Fi от Qualcomm с одновременным подключением к двум диапазонам 5 ч.
Известный японский аудиобренд Onkyo подал заявление о банкротстве 5 ч.
Марсианский зонд NASA InSight скоро отправится на покой — энергия для работы подходит к концу 5 ч.