SpaceX стала самой дорогой частной компанией в США — её оценивают в $125 млрд

По результатам продолжающейся продажи акций SpaceX на вторичном рынке оценка возглавляемой Илоном Маском (Elon Musk) компании выросла до $125 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сейчас акции SpaceX торгуются по $72 за штуку, и это значительный рост в сравнении с октябрём прошлого года, когда они стоили $56 (с учётом сплита 10 к 1), а компания оценивалась в $100 млрд. В рамках вторичного размещения выпуск новых акций не производился, но если верить одному из источников Reuters, SpaceX сообщила инвесторам, что это может произойти до конца текущего года.

Число выставленных на продажу акций не уточняется — их реализация на вторичном рынке является стандартной практикой для дорогих частных компаний. Это делается, чтобы обеспечить ликвидность активов для более ранних инвесторов и собственных сотрудников. Неизвестно также, входит ли в число продавцов глава SpaceX Илон Маск: ему принадлежат 44 % активов компании, и ранее стало известно, что он может реализовать часть этих бумаг для привлечения средств на покупку Twitter — сумма сделки составляет $44 млрд.

Среди частных компаний SpaceX является самой дорогой в США, опережая сервис онлайн-платежей Stripe (оценивается в $115 млрд), и второй по стоимости в мире, уступая только китайской Bytedance ($140 млрд, владелец TikTok).

Согласно поданным в регулирующие органы документам, в прошлом апреле SpaceX привлекла $1,16 млрд и ещё $337,4 млн поступили в декабре. Только в этом году компания, чьими прямыми конкурентами считаются Blue Origin бывшего главы Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (Richard Branson), провела 19 запусков ракет, отправив на орбиту и грузы, и астронавтов.