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HP представила игровые ноутбуки Omen 16 с чипами Alder Lake-H и Ryzen 6000H, а также графикой NVIDIA и AMD

Помимо пополнения серии доступных игровых ноутбуков Victus компания HP сегодня представила обновлённые флагманские игровые лэптопы серии Omen 16. Новинки оснащаются процессорами Intel Alder Lake-H и AMD Ryzen 6000H. В качестве основы графических подсистем ноутбуки могут предложить GeForce RTX 3070 Ti и, впервые для серии — Radeon RX 6650M.

Источник изображений: HP

Источник изображений: HP

Внешне ноутбуки Omen 16 не изменилась по сравнению с прошлогодней моделью. Однако обновлению подверглась система охлаждения Omen Tempest, которая, по заявлению производителя, позволяет использовать более мощные процессоры и видеокарты. Как результат — в качестве графической подсистемы ноутбуков может быть выбрана мобильная GeForce RTX 3070 Ti с показателем TDP 150 Вт.

Обновлённый Omen 16 в версии на Intel предлагает выбор в пользу 14-ядерного Intel Core i9-12900H с частотой до 5 ГГц. Вариант на базе AMD готов предложить вплоть до восьмиядерного Ryzen 9 6900HX с частотой до 4,9 ГГц. Оба чипа обладают номинальным показателем TDP на уровне 45 Вт. В обоих случаях ноутбук может быть оснащён до 32 Гбайт ОЗУ DDR5-4800, а также твердотельным NVMe-накопителем PCIe 4.0 объёмом до 2 Тбайт. Версия лэптопа на базе Intel предлагает как видеокарту GeForce RTX 3070 Ti, так и более доступную GeForce RTX 3060 с TDP 140 Вт. Вариант на AMD оснащается графическим ускорителем Radeon RX 6650M, представляющим собой обновлённую версию Radeon RX 6600M, которая предлагалась в составе одного из прошлогодних вариантов лэптопа Omen 16.

Посвежевший Omen 16 предлагает такие же конфигурации дисплея, как и модель 2021 года. Это может быть 16,1-дюймовая QHD-панель с частотой обновления 165 Гц, яркостью 300 кд/м2 и поддержкой технологии G-Sync, либо FHD-панель с частотой обновления 144 ГГц, а также яркостью 250 или 300 кд/м2. Также предлагается вариант с FHD-панелью, обладающей частотой обновления 60 Гц и яркостью 300 кд/м2.

Ноутбук оснащён веб-камерой с прежним разрешением 720p, однако она получила поддержку технологии временного снижение шума, что повышает качество передачи изображения. Дополнительной особенностью является датчик автоматического изменения яркости.

Обе версии обновлённого Omen 16 предлагают поддержку беспроводного стандарта Wi-Fi 6E. Однако ни один из вариантов не оснащён разъёмом Thunderbolt 4. Тем не менее, в отличие от тех же моделей Victus 15, ноутбуки Omen 16 получили более скоростные 10-гигабитные разъёмы USB Type-C. У Victus — 5 Гбит/с. В оснащение новых Omen 16 также входит разъём HDMI 2.1. Питаются лэптопы от батарей на 70 Вт·ч.

Версия ноутбука Omen 16 на процессоре Intel Alder Lake будет предлагаться в цвете Ceramic White, вариант на AMD предложит цвет Mica Silver. Стоимость новинок начнётся с $1200. В продаже обновлённые HP Omen 16 ожидаются летом.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: hp omen, ноутбуки, alder lake, ryzen 6000
hp omen, ноутбуки, alder lake, ryzen 6000
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