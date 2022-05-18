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Приквел фэнтезийного ролевого экшена GreedFall выйдет в 2024 году на ПК и консолях

Издательство Nacon и разработчики из французской студии Spiders анонсировали GreedFall II: The Dying World — приквел фэнтезийного ролевого экшена GreedFall, продавшегося в количестве свыше 2 млн копий.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

События GreedFall II: The Dying World развернутся за три года до начала первой GreedFall. Игрокам в роли уроженца острова Тир-Фради, насильно увезённого на континент Гакан, предстоит обрести свободу и бросить вызов местному тирану.

«Используя дипломатию, хитрость или силу, а также помощь присоединившихся по пути союзников, только вы сможете положить конец завоевательным амбициям человека, которые угрожают континенту и вашему острову», — гласит описание The Dying World.

Во второй части разработчики не собираются отходить от формулы оригинальной игры. GreedFall II: The Dying World сделает упор на сюжете и пользовательских решениях, а также более тактической боевой системе.

Релиз GreedFall II: The Dying World ожидается в 2024 году на ПК (Steam) и неназванных консолях. В игре обещают уникальный мир, более обширные и разнообразные локации, незнакомые фракции и новых компаньонов.

Скриншоты из анонсирующего трейлера GreedFall II: The Dying World
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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс,
Теги: greedfall ii: the dying world, spiders, nacon, ролевой экшен
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