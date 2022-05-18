Acer представила 27-дюймовые игровые мониторы Predator XB273K LV и Nitro XV272U RV с высокими разрешением и частотой

Компания Acer сегодня представила множество новинок. Среди них — два игровых монитора. Речь идёт о флагманской модели Predator XB273K LV, а также игровом Nitro XV272U RV среднего ценового сегмента. Оба монитора имеют диагональ 27 дюймов.

Любопытно, что ещё в 2018 году Acer выпускала модель Predator с точно таким же названием XB273K, только без приставки LV. Ранее в этом году производитель представил 32-дюймовые модели Predator X32 FP и Predator X32. Модель Predator XB273K LV предлагает характеристики «попроще», но тем не менее также рассматривается производителем в качестве флагманского решения.

Дисплей новинки построен на матрице IPS с поддержкой разрешения 4K (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 160 Гц, откликом в 0,5 мс и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. Для дисплея заявлены соответствие стандарту VESA DisplayHDR 600, сертификация TÜV Rheinland Eyesafe, а также точность цветопередачи Delta E<1, что делает его идеальным с точки зрения работы, связанной с цифровым контентом.

В оснащение монитора входят два разъёма HDMI 2.1, один USB Type-C и KVM-переключатель, предназначенный для коммутации одного комплекта устройств ввода-вывода между несколькими компьютерами. Кроме того, Predator XB273K LV получил четыре разъёма USB Type-A и четыре USB Type-B. Подставка эргономичная. Можно регулировать поворот, угол наклона, а также высоту.

В продаже Acer Predator XB273K LV ожидается в третьем квартале 2022 года. Монитор оценён в $893 или в 849 евро.

Модель Nitro XV272U RV представляет собой новое среднебюджетное решение компании Acer. Новинка получила 27-дюймовый дисплей с разрешением 2560 × 1440 пикселей, частотой обновления 170 Гц (через DisplayPort) или 144 Гц через HDMI, и поддержкой технологии AMD Freesync Premium.

Для дисплея заявлен 95-процентных охват цветового пространства DCI-P3, пиковая яркость на уровне 400 кд/м2, а также соответствие стандартам VESA DisplayHDR 400 и TUV Rhineland Eyesafe. Точность цветопередачи — на уровне Delta E<1.

Компания не уточнила полный набор разъёмов новинки. Но судя по фотографиям, дисплей получил два интерфейса HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, а также два USB Type-C. Подставка у монитора эргономичная. Позволяется изменять углы поворота и наклона, а также высоту дисплея.

В продаже Acer Nitro XV272U RV появится в октябре текущего года. Его рекомендованная цена на момент анонса составляет $449.