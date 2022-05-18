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Square Enix отметит 25-летие Final Fantasy VII новостями в следующем месяце

Сорежиссёр первого эпизода ремейка Final Fantasy VII Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) в рамках японской трансляции, посвящённой мобильной Final Fantasy VII: The First Soldier, пообещал скорые новости о Final Fantasy VII.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

По словам Номуры, в июне Square Enix собирается поделиться новостями, связанными с 25-летием Final Fantasy VII, которое культовая ролевая игра отпраздновала в конце января текущего года.

Вполне возможно, в следующем месяце игроков ждёт свежая информация о Final Fantasy VII Remake. В январе продюсер ремейка Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) сообщил о готовящихся для раскрытия в 2022 году новостях об игре.

Сюжет второго эпизода ремейка стартует сразу после финала Episode INTERmission

Сюжет второго эпизода ремейка стартует сразу после финала Episode INTERmission

Напомним, команда осовремененной Final Fantasy VII взялась за второй эпизод ремейка не позднее ноября 2019 года, а к июлю 2020-го разработка проекта вошла в полномасштабную фазу.

Final Fantasy VII Remake дебютировала в апреле 2020 года на PS4, а с выходом дополненного и улучшенного издания Intergrade в июне 2021-го появилась на PS5. В декабре 2021-го Intergrade-версия добралась до PC (Epic Games Store).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
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