Square Enix отметит 25-летие Final Fantasy VII новостями в следующем месяце

Сорежиссёр первого эпизода ремейка Final Fantasy VII Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) в рамках японской трансляции, посвящённой мобильной Final Fantasy VII: The First Soldier, пообещал скорые новости о Final Fantasy VII.

По словам Номуры, в июне Square Enix собирается поделиться новостями, связанными с 25-летием Final Fantasy VII, которое культовая ролевая игра отпраздновала в конце января текущего года.

Вполне возможно, в следующем месяце игроков ждёт свежая информация о Final Fantasy VII Remake. В январе продюсер ремейка Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) сообщил о готовящихся для раскрытия в 2022 году новостях об игре.

Напомним, команда осовремененной Final Fantasy VII взялась за второй эпизод ремейка не позднее ноября 2019 года, а к июлю 2020-го разработка проекта вошла в полномасштабную фазу.

Final Fantasy VII Remake дебютировала в апреле 2020 года на PS4, а с выходом дополненного и улучшенного издания Intergrade в июне 2021-го появилась на PS5. В декабре 2021-го Intergrade-версия добралась до PC (Epic Games Store).