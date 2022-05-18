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Ubisoft наконец определилась с датой запуска спортивной аркады Roller Champions

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Ubisoft Montreal анонсировали точную дату запуска условно-бесплатной спортивной аркады Roller Champions на нескольких из её целевых платформах.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, Roller Champions была официально представлена ещё в июне 2019 года, а релиз до недавнего времени ожидался «поздней весной» 2022-го. Проект даже успел уйти на золото до получения точной даты выхода.

Как стало известно, уже 25 мая Roller Champions выйдет на PC (Ubisoft Connect), PS4 и Xbox One. До Epic Games Store, Nintendo Switch, Google Stadia, Amazon Luna и мобильных платформ игра доберётся позже.

В Roller Champions участники двух команд на роликах катаются по кругу и сражаются за обладание мячом, который нужно забросить в специальные ворота. Победа присуждается коллективу, первому набравшему пять очков за матч.

Обещают полный кроссплей и перенос прогресса, доступные атлетам приёмы и комбо, несколько режимов (включая кастомные и рейтинговые матчи), широкие возможности индивидуализации и сезонный контент (в том числе платный).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Спорт, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: roller champions, ubisoft montreal, ubisoft, аркада, спорт
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