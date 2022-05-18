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Инсайдер призвал не ждать слишком многого от графики в ремейке The Last of Us

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) в эфире подкаста Kinda Funny Gamescast поделился якобы инсайдерскими подробностями об официально не подтверждённом ремейке оригинальной The Last of Us.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Напомним, инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) и портал Video Games Chronicle уверяли, что ремейк близится к концу разработки и «может выйти во второй половине 2022 года» (цитата Хендерсона).

Согласно нескольким источникам Грабба, переосмысление The Last of Us для PlayStation 5 собираются выпустить на протяжении так называемого праздничного периода (ноябрь−декабрь) в текущем году.

По мнению Грабба, чересчур многого от переосмысления в плане графики ждать не стоит: «Разработчики уже знают, как должна выглядеть сцена, и просто исправляют технические упущения [предыдущих итераций]».

Ранее сообщалось, что ремейк The Last of Us якобы стартовал как самостоятельный проект Visual Arts Service Group, но впоследствии перешёл Naughty Dog, тогда как VASG переквалифицировали в студию поддержки.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Слухи, PlayStation,
Теги: the last of us, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
the last of us, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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