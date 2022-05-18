Создатели Battlefield 2042 уточнили сроки запуска первого сезона — ждать осталось недолго

Издательство Electronic Arts совместно с разработчиками из DICE и Ripple Effect Studios уточнило сроки запуска первого сезона военного шутера Battlefield 2042 и предупредило о выходящем завтра патче для игры.

Напомним, изначально старт первого сезона Battlefield 2042 ожидался не раньше 2022 года, однако в феврале разработчики сообщили о переносе контентного обновления на ближайшее лето.

Как стало известно, первый сезон Battlefield 2042 стартует в начале июня текущего года. Ранее создатели обещали нового специалиста, боевой пропуск и контент для Battlefield Portal. Дополнительные подробности появятся ближе к запуску.

Что касается ближайшего обновления, то в версии 4.1, среди прочего, снизят количество участников в матчах режима «Прорыв» на PC, PS5, Xbox Series X и S со 128 до 64. Заплатка выйдет 19 мая в 11:00 по Москве.

Battlefield 2042 вышла в ноябре 2021-го на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Первый год поддержки игры будет включать четыре сезона, четырёх специалистов, новые локации и другой контент.