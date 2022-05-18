3DNews Новости Software PlayStation Создатели Battlefield 2042 уточнили срок...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создатели Battlefield 2042 уточнили сроки запуска первого сезона — ждать осталось недолго

Издательство Electronic Arts совместно с разработчиками из DICE и Ripple Effect Studios уточнило сроки запуска первого сезона военного шутера Battlefield 2042 и предупредило о выходящем завтра патче для игры.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, изначально старт первого сезона Battlefield 2042 ожидался не раньше 2022 года, однако в феврале разработчики сообщили о переносе контентного обновления на ближайшее лето.

Как стало известно, первый сезон Battlefield 2042 стартует в начале июня текущего года. Ранее создатели обещали нового специалиста, боевой пропуск и контент для Battlefield Portal. Дополнительные подробности появятся ближе к запуску.

Что касается ближайшего обновления, то в версии 4.1, среди прочего, снизят количество участников в матчах режима «Прорыв» на PC, PS5, Xbox Series X и S со 128 до 64. Заплатка выйдет 19 мая в 11:00 по Москве.

Battlefield 2042 вышла в ноябре 2021-го на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Первый год поддержки игры будет включать четыре сезона, четырёх специалистов, новые локации и другой контент.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Онлайн Battlefield 2042 в Steam опустился ниже тысячи игроков
В EA назвали Halo Infinite одной из причин неудачи Battlefield 2042
Battlefield 2042 не оправдала ожиданий EA, но компания верит в шутер и его команду
Запуск Kerbal Space Program 2 перенесли в третий раз — теперь на 2023 год
Fall Guys пропадёт из Steam с переходом игры на условно-бесплатную модель, хотя разработчики обещали иное
Разработчики психоделического хоррора The Chant отказались от версий для PS4 и Xbox One
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: battlefield 2042, dice, ripple effect studios, electronic arts, шутер
battlefield 2042, dice, ripple effect studios, electronic arts, шутер
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 99
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 53
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 36
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рядом с нашей галактикой обнаружено загадочное кольцо — это могут быть первые известные следы недавнего взрыва сверхновой
Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний
Учёные нашли путь к получению энергии из инфракрасного излучения — это обещает прорыв в электрогенерации
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
NVIDIA выпустит видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630 — она заменит GeForce GTX 1050 Ti
Создатели Battlefield 2042 уточнили сроки запуска первого сезона — ждать осталось недолго 27 мин.
Инсайдер призвал не ждать слишком многого от графики в ремейке The Last of Us 2 ч.
Ubisoft наконец определилась с датой запуска спортивной аркады Roller Champions 3 ч.
Релиз Test Drive Unlimited Solar Crown перенесли на 2023 год, а версии для PS4 и Xbox One отменили 3 ч.
Square Enix отметит 25-летие Final Fantasy VII новостями в следующем месяце 3 ч.
Приквел фэнтезийного ролевого экшена GreedFall выйдет в 2024 году на ПК и консолях 4 ч.
Greenergy с помощью ИИ-решений Siemens обеспечила высокую энергоэффективность дата-центра в Таллине 4 ч.
Бывший глава Apple по машинному обучению перешёл на работу в Google 5 ч.
Ещё трое топ-менеджеров Twitter покинули компанию перед приходом Маска 5 ч.
Создателем нашумевших троянов Jigsaw и Thanos оказался кардиолог из Венесуэлы 5 ч.
Acer представила 14- и 16-дюймовые игровые ноутбуки Predator Triton 300 SE на базе Intel Alder Lake 9 мин.
В США видеокарты Radeon RX 6000 уже продаются в среднем на 5 % дороже рекомендованной стоимости, а некоторые даже дешевле 2 ч.
Acer представила 27-дюймовые игровые мониторы Predator XB273K LV и Nitro XV272U RV с высокими разрешением и частотой 3 ч.
SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink и посадила первую ступень ракеты Falcon 9 3 ч.
HP представила игровые ноутбуки Omen 16 с чипами Alder Lake-H и Ryzen 6000H, а также графикой NVIDIA и AMD 4 ч.
TECNO представила смартфон POVA 3 и пообещала геймерам новый уровень погружения в игровую вселенную 4 ч.
В августе Tesla проведёт мероприятие AI Day, посвящённое искусственному интеллекту 4 ч.
SpaceX стала самой дорогой частной компанией в США — её оценивают в $125 млрд 4 ч.
HP представила доступные игровые ноутбуки Victus 15 на базе Alder Lake-H и Ryzen 5000H стоимостью от $800 4 ч.
Lenovo представила хромбук ThinkPad C14 на базе Intel Alder Lake vPro стоимостью от $630 5 ч.