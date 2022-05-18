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Acer представила 14- и 16-дюймовые игровые ноутбуки Predator Triton 300 SE на базе Intel Alder Lake

Компания Acer обновила игровые ноутбуки Predator Triton 300 SE процессорами Intel Alder Lake, новыми дисплеями, а также предлагает для одной из моделей дополнительный выбор графической подсистемы в виде GeForce RTX 3060.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

Последний раз компания Acer обновляла решения серии Predator Triton 300 SE в начале 2021 года, предложив для них процессоры Intel Tiger Lake, а также графические ускорители GeForce RTX 30-й серии. Новые версии сменили платформу на Alder Lake. Набор доступных для выбора видеокарт остался прежним, если не считать добавление в виде GeForce RTX 3060 для 14-дюймовой модели. Напомним, что ноутбук выпускается в конфигурациях на 14 и 16 дюймов.

Пожалуй, наиболее значимым обновлением для портативной игровой системы стал новый 14-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2,8K (2880 × 1800 пикселей). Он обладает частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 400 кд/м2 и имеет 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Для 16-дюймовой версии предлагается новая IPS-панель с разрешением WQXGA (2560 × 1600 пикселей), частотой обновления 240 Гц, пиковой яркостью 500 кд/м2, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, а также поддержкой технологии NVIDIA G-Sync.

Более компактная версия ноутбука (модель PT314-52s) готова предложить установку плоть до 14-ядерного Intel Core i9-12900H с частотой до 5 ГГц, до 32 Гбайт LPDDR5-5200, твердотельный накопитель объёмом до 2 Тбайт, а также вышеупомянутую GeForce RTX 3060. Версия с диагональю экрана 16 дюймов (модель PT316-51s) готова предложить 14-ядерный Core i7-12700H с частотой до 4,7 ГГц, до 32 Гбайт ОЗУ DDR5-4800, твердотельный накопитель объёмом до 2 Тбайт, а также видеокарту GeForce RTX 3070 Ti.

Дизайном обновлённые Acer Predator Triton 300 SE мало отличаются от своих предшественников. Набор внешних разъёмов также практически не изменился. Добавился лишь один Thunderbolt 4.0 (USB Type-C). Здесь также есть один USB 3.2 Gen2 Type-C, два USB 3.0, один HDMI и один комбинированный 3,5-аудиоразъём. Предлагается поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 6E силами контроллера Killer Wireless Wi-Fi 6E 1675i. Модель с 16-дюймовым экраном также получила сетевой контроллер Killer 2600 Ethernet. Обе новинки предлагают поддержку звука DTS X: Ultra Audio, а в их системах охлаждения применяется термоинтерфейс типа «жидкий металл».

Вес младшей модели составляет 1,7 кг. Её размеры равны 313,5 × 227 × 18,9/19,9 мм. Ноутбук оборудован батарей на 76 Вт·ч. Вес 16-дюймовой модели равен 2,4 кг, а её габариты составляют 358,5× 262,4 × 19,9/21,9 мм. Лэптоп поставляется с батареей на 99,98 Вт·ч.

Стоимость 14-дюймовой версии обновлённого Acer Predator Triton 300 SE будет начинаться с 1575 долларов или 1500 евро. За 16-дюймовый вариант будут просить от 1662 долларов или 1599 евро. Обе версии поступят в продажу в июне.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: acer predator, ноутбуки, alder lake
acer predator, ноутбуки, alder lake
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