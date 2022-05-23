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Российская компания «Бастион» представила новые модели ИБП SKAT

На правах рекламы

Российская компания «Бастион» объявила о пополнении своего портфолио источниками бесперебойного питания SKAT на 220 и 380 В. Бренд СКАТ уже более 30 лет поставляет продукты на рынок систем безопасности России. Выпускаемые им ИБП используются потребителями по всей стране, обеспечивая работу жизненно важных систем от Владивостока до Калининграда. Устройства SKAT сочетают в себе надёжность, гарантированную российским производителем, с самыми современными мировыми технологиями, являясь полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

ИБП SKAT 220 В обеспечивают питание оборудования с общей потребляемой мощностью до 10 кВА, тогда как SKAT 380 В способно обеспечить питанием устройства с потребляемой мощностью до 40 кВА. Обе системы способны защитить подключённое оборудование от перебоев в электросети и некачественного электропитания, а также фильтруют высокочастотные и высоковольтные помехи. ИБП обеспечивают эффективную стабилизацию напряжения промышленного оборудования: модель SKAT 220 В в диапазон 160–290 В, а модель SKAT 380 В в диапазоне 208–478 В.

У ряда моделей ИБП SKAT есть возможность каскадного подключения до 4-х устройств. Максимальная мощность нагрузки, которую можно запитать при помощи источников SKAT-UPS — 160 кВА.

На источники бесперебойного питания «Бастион» предоставляется до 5 лет гарантии, которую можно продлить еще на год при регистрации в Профи-клубе. Широкий ассортимент источников бесперебойного питания российского производителя позволяет подобрать устройство для выполнения любой задачи.

Например, ИБП универсального исполнения (SKAT-UPS RACK) рассчитаны на работу с центрами обработки данных, серверными, сетевым оборудованием или рабочими станциями.

Преимущества ИБП SKAT-UPS RACK:

  • технология Online, чистая синусоида;
  • универсальный корпус для стоечного и напольного размещения;
  • возможность горячей замены АКБ;
  • многофункциональная защита электрооборудования от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети;
  • функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO);
  • дистанционный мониторинг по RS 232, RS 485, USB, порт для платы релейного интерфейса;
  • возможность подключения SNMP-модуля;
  • функция «холодного старта»;
  • возможность увеличения времени резерва за счёт подключения внешних батарейных блоков SKAT BC;
  • готовые Bim-модели для Revit и Autocad.

Ассортимент выпускаемых компанией «Бастион» устройств также включает комплексы бесперебойного питания, ИБП напольного исполнения и специального назначения (на DIN-рейку, уличного исполнения для работы в температурном диапазоне от -40 °C до +40 °C).

Высокая точность стабилизации, качественная сборка, надёжные комплектующие, длительная гарантия, современный дизайн, удобство в использовании и простота обслуживания — всё это можно сказать о ИБП SKAT.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: бастион, skat, ибп
бастион, skat, ибп
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