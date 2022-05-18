Видео: герои механической революции в сюжетном трейлере ролевого экшена Steelrising

Издательство Nacon и разработчики из французской студии Spiders (GreedFall) в официальном микроблоге своего ролевого экшена Steelrising представили сюжетный трейлер игры.

Напомним, события Steelrising разворачиваются в альтернативной версии Парижа времён Французской революции, а игрокам достаётся роль Эгиды — робота-телохранительницы королевы Марии-Антуанетты.

Столица охвачена ужасом. Пользователям предстоит остановить беспощадную механическую армию короля Людовика XVI, который решил подавить революцию кровопролитием.

Обнародованный трейлер длится полторы минуты и демонстрирует нарезку сюжетных моментов и фрагментов из заставочных роликов с редкими вкраплениями геймплейных кадров Steelrising.

Steelrising поступит в продажу 8 сентября текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. До недавнего времени релиз игры ожидался на протяжении ближайшего июня.