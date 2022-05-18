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Глава Минпромторга заявил, что рано или поздно криптовалюты легализуют в России

Криптовалюта как платёжное средство может быть легализована в России со временем. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

«Короткий вопрос — короткий ответ. Я считаю, что да. Вопрос, когда это произойдёт, как это произойдёт, как это будет регулироваться», — сказал господин Мантуров, отвечая на вопрос касательно легализации в стране криптовалюты в качестве платёжного средства. Он также добавил, что в настоящее время Центральный банк РФ и правительство активно занимаются этим вопросом, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени.

«Рано или поздно в том или ином формате это будет осуществляться», — добавил Денис Мантуров. При этом он подчеркнул, что всё должно быть легально и в соответствии с требованиями, которые будут сформированы регулятором в лице Центробанка и правительством РФ.

Источник отмечает, что пока Центробанк был последователен в непринятии криптовалют, называя их «денежным суррогатом» и рискованным инструментом. В начале этого года регулятор подготовил доклад, в котором предложил законодательно запретить майнинг криптовалют в стране, не ограничивая полностью владение цифровыми активами. Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в одном из выступлений в Госдуме сообщила, что регулятора заботит лишь ситуация, когда криптовалюта начинает использоваться в качестве платёжного средства в России, а не уходит за рубеж.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюта, цифровая валюта, россия
криптовалюта, цифровая валюта, россия
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