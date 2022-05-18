Китайская Machenike анонсировала первый в мире игровой ноутбук с видеокартой Intel Arc A730M

Китайская компания Machenike стала первым производителем, официально анонсировавшим игровой ноутбук с готовящимся к выпуску дискретным графическим ускорителем Intel Arc A730. В качестве основы портативная игровая система Discovery Edition 2022 предложит процессоры Intel Alder Lake.

Производитель заявляет для новинки 16-дюймовый экран с разрешением 2.5K, частотой обновления 165 Гц и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB. Ноутбук оснащён 14-ядерным процессором Intel Core i7-12700H. Компанию ему составляет видеокарта Intel Arc A730M с 12 Гбайт памяти GDDR6, работающей на скорости 14 Гбит/с и подключённой по 192-битной шине, что обеспечивает пропускную способность на уровне 336 Гбайт/с. В основе ускорителя используется графический процессор ACM-G10 с 24 ядрами Xe, в составе которых присутствуют в сумме 3072 блока операций FP32.

Также заявлено использование 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR5-4800 и твердотельного накопителя NVMe-накопителя PCIe 4.0. Объём последнего производитель не указывает. Отмечается наличие нескольких разъёмов USB Type-C с функцией быстрой зарядки батареи. Устройство уже отметилось на торговой онлайн-площадке JD.com по цене 8599 юаней (около $1274). Предзаказы на него начнут принимать с 6 июня. На старте новинка будет предлагаться по скидке за 7499 юаней (около $1112). О том, когда начнутся фактические поставки лэптопа компания не указывает.

Следует отметить, что одна из моделей лэптопов компании Machenike на базе Intel Tiger Lake и с графикой GeForce RTX 3060 недавно побывала на тестах в нашей лаборатории. С её обзором можно ознакомиться здесь.