В России анонсирован планшет realme Pad с 10,4-дюймовым экраном

Бренд realme дебютировал на российском рынке планшетов с новой моделью realme Pad. Новый гаджет представлен в рамках развития экосистемы компании «интернета вещей» AIoT, объединённой концепцией «1 + 5 + T», где «1» — это смартфон, «5» — устройства (наушники, носимая электроника, ТВ, планшеты и ноутбуки), а «T» — экосистема брендов realme AIoT TechLife.

С анонсом планшета на российском рынке realme добавила ещё один элемент экосистемы вслед за представленными в прошлом году часами, наушниками, ноутбуком и товарами для «умного дома».

realme Pad оснащён 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2000×1200 точек (WUXGA+). Соотношение площади экрана и поверхности корпуса составляет 82,5 %. Экран поддерживает функции разделения на несколько окон, чёрно-белый режим чтения и «тёмный» режим, а также характеризуется пониженным уровнем синего света, вредного для зрения.

Планшет realme Pad базируется на восьмиядерном процессоре Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц, графическим ускорителем ARM Mali-G52 и поддержкой игрового движка MediaTek Hyper Engine.

Насыщенный и глубокий звук при прослушивании музыки, гейминге и просмотре фильмов и сериалов обеспечивают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией звука Hi-Res. Устройство оснащено основной и фронтальной камерой с сверхширокоугольным объективом с разрешением 8 Мп, а также системой шумоподавления для проведения видеоконференций.

Аккумулятор ёмкостью 7100 мА·ч обеспечивает до 65 дней автономной работы в режиме ожидания и до 12 часов в режиме воспроизведения онлайн-видео. Устройство поддерживает быструю и экономную зарядку 18 Вт, а также обратную зарядку для умных устройств AloT. Пользователи также смогут заряжать от планшета свои смартфоны.

Планшет выполнен в корпусе толщиной 6,9 мм из алюминиевого сплава с ультратонкой керамической пескоструйной обработкой и прецизионной алмазной огранкой. Вес корпуса — 440 г.

В планшете предусмотрен многопользовательский режим, разработанный специально для семей, которые пользуются одним планшетом. Причём в нём могут быть отдельные учетные записи для детей и взрослых, чем обеспечивается безопасность и конфиденциальность данных. Также имеется предустановленное приложение Google Kids Space с библиотекой контента для детей, включая игры, видео и книги, подходящие для развития детей. Родители могут установить лимит времени использования планшета и выбрать определённые приложения для детей.

Планшет представлен в двух цветах: сером и золотом. Модель поступит в продажу 19 мая по цене от 19 990 руб. в версии 4+64 Гбайт Wi-Fi эксклюзивно в онлайн и розничных магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо. В первый месяц продаж покупатели получат в подарок опцию единоразовой бесплатной замены экрана в течение шести месяцев после покупки.