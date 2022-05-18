На прошлой неделе состоялся релиз технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 и вышли её первые тесты. Данная технология кроме прочего интересна тем, что работает не только на видеокартах AMD Radeon, но и на графике NVIDIA и Intel. Мы уже писали о тестах FSR 2.0 на видеокарте GeForce, а теперь ресурс Tom’s Hardware рассказал, как FSR 2.0 сочетается с графикой Intel.

Официально для масштабирования картинки с помощью FSR 2.0 до разрешения 4К компания AMD рекомендует использовать видеокарты Radeon RX 6000-й серии, для 1440р — Radeon RX 5000-ю серию или RX Vega, а для 1080р рекомендуется хотя бы Radeon RX 590 или что-то подобное. Тем не менее, никто не запрещает использовать и менее мощные GPU, что и сделали коллеги из Tom’s Hardware, протестировав FSR 2.0 на встроенной графике Intel.

Одна из тестовых систем была построена на процессоре Intel Core i7-1165G7 со встроенной графикой Intel Iris Xe с 96 исполнительными блоками. Чип дополняла память LPDDR4x-4267, что также имеет значение. В другом случае была протестирована ещё менее мощная графика Intel 11-го поколения также с 96 блоками, являющаяся частью процессора Core i7-1065G7. Здесь система использовала память LPDDR4x-3200.

Тесты проводились в игре Deathloop, которая сразу предупредила, что графика Intel ею не поддерживается и игра может работать неправильно. Было задано разрешение 1280 × 720 точек. Контрольный тест был сделан с минимальными настройками графики. После был проведён тест с включёнными сглаживанием TAA и FidelityFX CAS, а затем по очереди с активированными технологиями FSR 1.0 и FSR 2.0, в обоих случаях с пресетом «Производительность» для получения максимальной частоты кадров.

Как видно по графику выше, Intel Iris Xe оказалась даже без всяких «допингов» обеспечить относительно играбельную частоту кадров — в среднем до 27,5 FPS при минимальных настройках. Наибольшую частоту кадров позволяет получить FSR 1.0 — в среднем 33,6 FPS, то есть прирост на 22 %. Но как отмечает обозреватель, при этом картинка получалась очень низкого качества. А вот FSR 2.0 позволяет добиться куда лучшего качества, и также перешагнуть порог в 30 FPS — в среднем здесь Iris Xe показала 31,9 FPS, прирост на 16 %.

Что касается графики Intel 11-го поколения, то здесь даже FSR ни одной из версий не помогли. Хотя прирост они и обеспечили, всё равно даже FSR 1.0 обеспечила меньше 15 FPS.

При этом было отмечено, что Deathloop работает на встроенной графике Intel отнюдь не идеально, как с FSR, так и без них. Обозреватель столкнулся с ошибками рендеринга, например, текстуры выглядели повреждёнными или отсутствовали. Но не всегда — в некоторых случаях всё загружалось хорошо и работало абсолютно нормально.

При этом сами технологии FSR как первой, так и второй версий с ошибками не связаны, дело именно в графических процессорах. На самом деле, FSR попытается масштабировать даже ошибки рендеринга, в некоторых случаях давая более крупные пятна отсутствующих текстур. Предполагается, что проблемы связаны с драйверами, которые можно исправить.