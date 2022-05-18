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Масштабирование AMD FSR 2.0 протестировали на встройках Intel — с Iris Xe результат неплох, но не без изъянов

На прошлой неделе состоялся релиз технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 и вышли её первые тесты. Данная технология кроме прочего интересна тем, что работает не только на видеокартах AMD Radeon, но и на графике NVIDIA и Intel. Мы уже писали о тестах FSR 2.0 на видеокарте GeForce, а теперь ресурс Tom’s Hardware рассказал, как FSR 2.0 сочетается с графикой Intel.

Официально для масштабирования картинки с помощью FSR 2.0 до разрешения 4К компания AMD рекомендует использовать видеокарты Radeon RX 6000-й серии, для 1440р — Radeon RX 5000-ю серию или RX Vega, а для 1080р рекомендуется хотя бы Radeon RX 590 или что-то подобное. Тем не менее, никто не запрещает использовать и менее мощные GPU, что и сделали коллеги из Tom’s Hardware, протестировав FSR 2.0 на встроенной графике Intel.

Одна из тестовых систем была построена на процессоре Intel Core i7-1165G7 со встроенной графикой Intel Iris Xe с 96 исполнительными блоками. Чип дополняла память LPDDR4x-4267, что также имеет значение. В другом случае была протестирована ещё менее мощная графика Intel 11-го поколения также с 96 блоками, являющаяся частью процессора Core i7-1065G7. Здесь система использовала память LPDDR4x-3200.

Тесты проводились в игре Deathloop, которая сразу предупредила, что графика Intel ею не поддерживается и игра может работать неправильно. Было задано разрешение 1280 × 720 точек. Контрольный тест был сделан с минимальными настройками графики. После был проведён тест с включёнными сглаживанием TAA и FidelityFX CAS, а затем по очереди с активированными технологиями FSR 1.0 и FSR 2.0, в обоих случаях с пресетом «Производительность» для получения максимальной частоты кадров.

Как видно по графику выше, Intel Iris Xe оказалась даже без всяких «допингов» обеспечить относительно играбельную частоту кадров — в среднем до 27,5 FPS при минимальных настройках. Наибольшую частоту кадров позволяет получить FSR 1.0 — в среднем 33,6 FPS, то есть прирост на 22 %. Но как отмечает обозреватель, при этом картинка получалась очень низкого качества. А вот FSR 2.0 позволяет добиться куда лучшего качества, и также перешагнуть порог в 30 FPS — в среднем здесь Iris Xe показала 31,9 FPS, прирост на 16 %.

Что касается графики Intel 11-го поколения, то здесь даже FSR ни одной из версий не помогли. Хотя прирост они и обеспечили, всё равно даже FSR 1.0 обеспечила меньше 15 FPS.

Так выглядит отсутствие некоторых текстур

Так выглядит отсутствие некоторых текстур

При этом было отмечено, что Deathloop работает на встроенной графике Intel отнюдь не идеально, как с FSR, так и без них. Обозреватель столкнулся с ошибками рендеринга, например, текстуры выглядели повреждёнными или отсутствовали. Но не всегда — в некоторых случаях всё загружалось хорошо и работало абсолютно нормально.

Игра может выглядеть нормально. Картинка с FSR 2.0 в режиме «Производительность» при разрешении 720p

Игра может выглядеть нормально. Картинка с FSR 2.0 в режиме «Производительность» при разрешении 720p

При этом сами технологии FSR как первой, так и второй версий с ошибками не связаны, дело именно в графических процессорах. На самом деле, FSR попытается масштабировать даже ошибки рендеринга, в некоторых случаях давая более крупные пятна отсутствующих текстур. Предполагается, что проблемы связаны с драйверами, которые можно исправить.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: amd, intel, iris xe, fsr 2.0, тестирование
amd, intel, iris xe, fsr 2.0, тестирование
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