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Sony представила TWS-наушники LinkBuds S с активным шумоподавлением за $200

Компания Sony добавила новый продукт в свою линейку наушников. Легкая и компактная модель LinkBuds S с поддержкой функции активного шумоподавления оценена разработчиками в $200 и уже доступна для предзаказа в некоторых странах.

Источник изображений: Sony

Источник изображений: Sony

С точки зрения дизайна LinkBuds S выглядят вполне стандартно для наушников такого типа. Одна из примечательных особенностей заключается в том, что каждый наушник весит всего 4,8 г. Источником звука являются излучатели на 5 мм, помещённые в корпус, который обеспечивает защиту по стандарту IPX4.

Что касается доступных функций, то следует выделить активное шумоподавление, режим прозрачности и поддержку кодека LDAC. Sony позиционирует LinkBuds S как наушники, ориентированные на длительное использование. Поддерживается адаптивное управление звуком, позволяющее настраивать уровни шумоподавления и окружающих шумов в зависимости от местоположения пользователя или текущей активности.

В плане автономности новинка обеспечивает до 6 часов работы с активированной функцией шумоподавления. Использование зарядного футляра увеличит автономность ещё на 14 часов. Возможность беспроводной зарядки отсутствует.

Наушники Sony LinkBuds S поступят в продажу в ряде стран 20 мая, а возможность оформления предзаказа стала доступна сразу после анонса. Новинка будет поставляться в корпусе черного, белого и бежевого цвета.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: sony, linkbuds s, наушники
sony, linkbuds s, наушники
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