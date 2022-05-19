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Симулятор WRC Generations перенесёт игроков в новую эру ралли

Издательство Nacon и разработчики из французской студии KT Racing официально представили новый совместный проект — раллийный симулятор WRC Generations для ПК и актуальных консолей.

Источник изображения: Nacom

Источник изображения: Nacom

Официальный чемпионат мира по ралли с 2022 года переходит в новую гибридную эру, что должно не только повлиять на результаты заездов, но и бросить гонщикам новые пилотажные вызовы.

Авторы обещают, что WRC Generations отразит особенности управления гибридными автомобилями. Игрокам придётся регулировать работу аккумулятора, изменяя настройки двигателя на спецучастках.

В WRC Generations обещают 750 км спецучастков в 22 странах, 49 команд сезона-2022, 37 легендарных машин, мультиплеерные лиги, обновлённое окружение на ралли Швеции и возможность делиться ливреями и стикерами с сообществом.

WRC Generations поступит в продажу 13 октября текущего года для PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Спорт, Гонки, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: wrc generations, kt racing, nacon, гоночный симулятор, спорт
wrc generations, kt racing, nacon, гоночный симулятор, спорт
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