Симулятор WRC Generations перенесёт игроков в новую эру ралли

Издательство Nacon и разработчики из французской студии KT Racing официально представили новый совместный проект — раллийный симулятор WRC Generations для ПК и актуальных консолей.

Официальный чемпионат мира по ралли с 2022 года переходит в новую гибридную эру, что должно не только повлиять на результаты заездов, но и бросить гонщикам новые пилотажные вызовы.

Авторы обещают, что WRC Generations отразит особенности управления гибридными автомобилями. Игрокам придётся регулировать работу аккумулятора, изменяя настройки двигателя на спецучастках.

В WRC Generations обещают 750 км спецучастков в 22 странах, 49 команд сезона-2022, 37 легендарных машин, мультиплеерные лиги, обновлённое окружение на ралли Швеции и возможность делиться ливреями и стикерами с сообществом.

WRC Generations поступит в продажу 13 октября текущего года для PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.