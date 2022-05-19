Intel открыла виртуальный музей, посвящённый более чем полувековой истории развития технологий компании

Компания Intel объявила о готовности своего виртуального музея к «визиту» посетителей. Экспозиция демонстрирует 50+ лет развития истории компании, причём ознакомиться с ней можно откуда угодно — из дома, офиса или другого места при наличии Интернета.

В твите, посвящённом открытию, Intel рекомендует «прогуляться» по виртуальному пространству музея и даже побывать в трёхмерной модели завода по производству чипов. Это лишь одна из многих зон для посещения.

Для тех, кому лень прогуливаться даже по виртуальному пространству, имеется короткое видео, позволяющее ознакомится с основами информации о компании.