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Intel открыла виртуальный музей, посвящённый более чем полувековой истории развития технологий компании

Компания Intel объявила о готовности своего виртуального музея к «визиту» посетителей. Экспозиция демонстрирует 50+ лет развития истории компании, причём ознакомиться с ней можно откуда угодно — из дома, офиса или другого места при наличии Интернета.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В твите, посвящённом открытию, Intel рекомендует «прогуляться» по виртуальному пространству музея и даже побывать в трёхмерной модели завода по производству чипов. Это лишь одна из многих зон для посещения.

Для тех, кому лень прогуливаться даже по виртуальному пространству, имеется короткое видео, позволяющее ознакомится с основами информации о компании.

Как сообщает портал Tom's Hardware, вместо того, чтобы создавать эксклюзивную экспозицию исключительно собственными силами, компания привлекла к созданию трёхмерного пространства команду Google Street View, посетившую реальный музей в Санта-Кларе — управление на площадке осуществляется по схожему принципу. В определённых точках можно получить дополнительную информацию одним нажатием мыши — текст, видео, 3D-модели и ссылки.

В целом, с учётом технических возможностей Intel, выставка вышла довольно скромной. На момент появления новости об открытии виртуальной версии музея, его реальный прототип был «временно закрыт», поэтому посетить можно было только 3D-версию. Главное преимущество — сделать это можно, не вставая с кресла, что в современных условиях особенно важно. При этом желательно иметь компьютер или смартфон с хорошим железом и быстрое интернет-соединение.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, 3D-графика, 3D-технологии,
Теги: intel, музей, процессор, сша
intel, музей, процессор, сша
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