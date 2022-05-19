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Marvel опубликовала тизер новой игры от студии бывшего руководителя Hearthstone

Американское издательство Marvel Entertainment у себя в микроблоге опубликовало 22-секундный тизер новой игры по своей вселенной, которая разрабатывается студиями Second Dinner и Nuverse.

Источник изображения: Marvel Entertainment

Источник изображения: Marvel Entertainment

Обнародованный ролик демонстрирует нескольких персонажей франшизы Marvel (Мисс Америка, Железное Сердце, Веном), сражающихся против роботов Доктора Дума — так называемых думботов.

Судя по всему, одними этими героями дело в новом проекте не обойдётся — в концовке тизера показывают логотипы сотни знаменитостей Marvel разной величины, включая Таноса, Росомаху, Морбиуса и других.

Предполагается, что игра получит название Marvel Snap (аккаунт в Twitter есть, в тизере также фигурирует слово Snap), будет мобильной (сфера Nuverse) и, возможно, карточной (Second Dinner). Анонс прозвучит сегодня, 19 мая, в 20:00 по Москве.

Напомним, Second Dinner — студия бывшего директора Hearthstone Бена Броуда (Ben Brode) и его коллег из Blizzard Entertainment. О том, что команда взялась за проект по Marvel, было известно ещё с начала 2019 года.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: marvel, second dinner, nuverse, marvel entertainment
marvel, second dinner, nuverse, marvel entertainment
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