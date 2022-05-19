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Электромобиль Bentley предложит впечатляющую динамику: до 100 км/ч за полторы секунды

С конца прошлого века марка Bentley входит в состав концерна Volkswagen, хотя и старается держаться обособленно. Процесс электрификации одноимённых машин идёт медленно, пока существует лишь гибридная версия кроссовера Bentayga с возможностью подзарядки от сети, в этом году аналогичные возможности обретёт модель Flying Spur. С 2025 года Bentley будет предлагать по одной новой модели электромобиля каждый год, чтобы к концу десятилетия полностью перейти на электротягу.

Источник изображения: Bentley

Источник изображения: Bentley

Один из первых электромобилей марки, как можно судить по словам генерального директора Эдриана Холмарка (Adrian Hallmark) в интервью изданию Automotive News Europe, предложит клиентам впечатляющую динамику: при мощности 1400 лошадиных сил машина будет разгоняться до 100 км/ч примерно за полторы секунды. Это меньше, чем позволяют любые другие выпускаемые сейчас серийно электромобили, включая изделия Tesla и Lucid.

Самое интересное, что данный показатель ускорения не станет для Bentley ключевым фактором привлечения клиентов, по словам главы компании. Гораздо важнее обеспечить комфортную динамику при обгонах во всём официально разрешённом диапазоне скоростей. Фактически, электроника по умолчанию будет ограничивать время разгона до 100 км/ч комфортными 2,7 секунды, и только по требованию пользователя будет открываться доступ к заветным полутора секундам. Всё дело в том, что подобные стремительные разгоны довольно быстро утомляют находящихся в салоне машины людей, вызывая укачивание. Bentley же ратует за высокий комфорт при поездках, а потому раскрывать весь динамический потенциал первый электромобиль марки будет только в особых условиях.

Не собирается Bentley жертвовать и эстетикой экстерьера ради оптимизации аэродинамики. Многие производители серийных электромобилей в наши дни тщательно «вылизывают» форму кузова, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление, и порой внешностью машины приходится жертвовать ради лучшей динамики и увеличения запаса хода. Bentley считает, что может себе позволить отдавать приоритет дизайну, а не аэродинамике. Её электромобили не будут похожи внешне на многие другие электромобили.

Не беспокоят руководство Bentley и высокие цены на тяговые аккумуляторы. До сих пор компании приходилось использовать ДВС с 12 цилиндрами, который в десять раз дороже двигателя среднестатистического автомобиля премиального класса. Любая тяговая батарея окажется дешевле того самого 12-цилиндрового ДВС, так что этот фактор Bentley точно не сдерживает. Ожидается, что электромобили марки будут использовать разработанную Volkswagen для дорогих машин на электротяге платформу PPE, которая также достанется Porsche и Audi. По меньшей мере один вариант электромобиля Bentley будет предлагаться по цене более 250 тысяч евро, других подробностей о грядущей новинке пока нет.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, разработка и производство электроники,
Теги: bentley, электромобиль, volkswagen
bentley, электромобиль, volkswagen
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