Привет из прошлого: в 2023 году выйдет приквел классического квеста Simon the Sorcerer

Издательство Leonardo Interactive и разработчики из Smallthing Studios анонсировали Simon the Sorcerer Origins — приквел приключенческой игры Simon the Sorcerer о Саймоне-волшебнике, выпущенной в 1993 году.

События Simon the Sorcerer Origins развернутся в волшебном мире, где правят колдуны и живут странные существа. Здесь в результате происшествий между временем и пространством оказывается строптивый подросток Саймон.

Саймону предстоит отправиться в сказочное и смертельно опасное приключение, освоить мощные заклинания, совладать с алхимическими устройствами, раскрыть тайну древнего пророчества и вернуться домой.

Разработчики Simon the Sorcerer Origins обещают сочетание классической графики с современным игровым процессом, захватывающую историю, фирменный юмор и головоломки.

Релиз Simon the Sorcerer Origins ожидается в 2023 году (в Steam указано 28 марта) на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На странице в сервисе Valve заявлен текстовый перевод на русский язык.