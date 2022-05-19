Состоялся дебют планшета на Chrome OS — Acer Tab 510 с опциональным 4G LTE и прочным корпусом

Компания Acer представила хромбук-планшет Tab 510 и вариант Enterprise для корпоративных пользователей. Это новейшая модель компании, работающая под управлением Chrome OS. Поддерживается до 11 часов работы без подзарядки и опция использования 4G LTE благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. Кроме того, модель выполнена в довольно прочном корпусе для защиты от бытовых поломок.

Известно, что Acer Chromebook Tab 510 появился «в тени» более дорогой модели Spin 714. Тем не менее, хромбук весьма функционален и оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и соотношением сторон IPS-дисплея 16:10. Он использует тот же стилус, что и более «премиальный» вариант, и имеет антимикробное покрытие на защитном стекле семейства Gorilla Glass.

Известно, что для моделей Chromebook Tab 510 и Spin 714 предусмотрен выпуск вариантов, соответствующих военному стандарту США MIL-STD 810H. В частности, предусмотрено использование укреплённых уголков и защита от внешних воздействий в последней модели. Вместо платформы Alder Lake, применяемой в версии 714, используется Snapdragon 7c Gen 2.

Tab 510 имеет веб-камеру на 5 мегапикселей и одну 8-мегапиксельную тыльную камеру. Кроме того, будет предлагаться клавиатура-док Folio для желающих сделать опыт использования модели более похожим на работу с настоящим ноутбуком. В Acer не сообщили, сколько будет стоить этот важный аксессуар, но отметили, что сам Chromebook Tab 510 обойдётся покупателям от $399,99. Пока известно о релизе на североамериканском рынке — он состоится в июле 2022 года.