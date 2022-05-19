Голос главного героя Deathloop намекнул на новый проект

Американский актёр Джейсон Келли (Jason Kelley), наиболее известный игрокам по роли Кольта Вана в приключенческом шутере с роглайк-элементами Deathloop, объявил о работе над новым проектом.

В публикации для своего микроблога Келли прикрепил фотографию из звукозаписывающей студии, сопроводив снимок подписью: «Oooooooooo! Не могу дождаться, когда смогу рассказать об этом [проекте]».

Своё сообщение артист сопроводил рядом хештегов, включая #deathloop и #coltjustcolt (#КольтПростоКольт). Несмотря на это, новая работа Келли с Deathloop, судя по всему, никак не связана.

В комментариях под записью Келли попросил не придавать слишком большого значения хештегам и уточнил, что речь идёт о «новом игровом проекте», который не является дополнением к Deathloop или новой частью в серии.

Deathloop вышла 14 сентября 2021 года на PC (Steam) и PS5. По сюжету наёмнику Кольту Вану предстоит выбраться из временной петли на острове Чёрный риф, убив за один день восьмёрку идеологов.