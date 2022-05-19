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Представлен обновлённый ноутбук Acer Spin 5 — процессоры Intel Alder Lake и экран 2,5K

Компания Acer официально представила обновлённый ноутбук-трансформер Spin 5 (SP514-51N), который будет поставляться с процессорами Intel Alder Lake и дисплеем 2,5K. Розничные продажи устройства начнутся в июле по цене от $1350.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

Ноутбук получил от разработчиков 14-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 2560 × 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Благодаря особенностям конструкции крышка с экраном может вращаться на 360°, что делает возможным использование устройства в разных режимах, включая планшетный. Дисплей занимает 88 % площади верхней крышки. Для взаимодействия с экраном можно использовать перо Acer Active Stylus (поддерживается 4096 уровней нажатия).

Обновлённый Spin 5 будет поставляться процессорами Intel Alder Lake (12 поколение), но о каких именно моделях идёт речь, пока неизвестно. Поддерживается установка до 16 Гбайт оперативной памяти формата LPDDR5 и твердотельного накопителя PCIe Gen4 ёмкостью до 1 Тбайт. Для обеспечения беспроводного подключения задействован модуль Killer Wi-Fi 6E AX1675i. В конструкции предусмотрены два интерфейса Thunderbolt 4, а также полноразмерный HDMI, два порта USB Type-A и слот для карт памяти microSD.

Acer Spin 5 выполнен в корпусе толщиной 16,9 мм, а его вес составляет 1,3 кг. Продажи ноутбука начнутся в июле. В базовой комплектации его цена составит $1350.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: spin 5, acer, ноутбук
spin 5, acer, ноутбук
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