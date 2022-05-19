Российский магазин приложений RuStore будет обязательным для предустановки

Как стало известно, Минцифры подготовило проект федерального закона о российском магазине приложений для мобильных устройств, согласно которому маркетплейс RuStore для ОС Android будет включён в перечень программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и т. д.

О том, что RuStore под управлением VK будет подлежать обязательной предустановке «на технически сложные устройства», сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет-форуме (РИФ). По его словам, соответствующий проект федерального закона ведомство внесло на рассмотрение в правительство 13 мая.

В пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомился «Коммерсантъ», указано, что он направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств». Документом вводится понятие «единого магазина приложений», который представляет собой программу для поиска, просмотра и приобретения программных продуктов для «электронных вычислительных машин». Магазин должен предустанавливаться на все «технически сложные устройства» в РФ с обязательным размещением в нём приложений из специального перечня правительства.

Шадаев отметил, что Минцифры определит принципы работы RuStore и после достижения «определённой стадии зрелости» в него будут в обязательном порядке включены программы из реестра отечественного софта, который курирует ведомство. В экспертный совет, определяющий принципы работы RuStore, вошли десять крупнейших IT-компаний, включая «Яндекс», Сбербанк, «Авито», VK, «Ростелеком», «Тинькофф», HH, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа».

Ранее было объявлено, что запуск бета-версии магазина RuStore состоится 25 мая.