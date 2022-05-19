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Разработчики The Hong Kong Massacre показали перестрелку в ресторане из своего нового шутера с замедлением времени

Независимая шведская студия Vreski, известная по олдскульному боевику с видом сверху The Hong Kong Massacre, у себя в соцсетях опубликовала новый геймплейный отрывок своей следующей игры.

Источник изображения: Vreski

Источник изображения: Vreski

Действие обнародованного ролика разворачивается в восточном ресторане, где вооружённый дробовиком безымянный главный герой сталкивается с враждебно настроенным отрядом спецназа.

Ролик длится 45 секунд и демонстрирует игровой процесс с эффектом замедления времени: прыгая от стола к столу, протагонист успевает перестрелять всех врагов и попутно разнести интерьер заведения.

Напомним, грядущий проект Vreski представляет собой шутер от первого лица с замедлением времени в духе Max Payne и перестрелками на манер классических боевиков режиссёра Джона Ву (John Woo).

Названия, сроков выхода и списка целевых платформ у шутера Vreski пока нет. Разработчики публикуют геймплейные фрагменты с февраля 2021 года. Игра создаётся на движке Unreal Engine.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер,
Теги: vreski, шутер
vreski, шутер
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