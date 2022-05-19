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Российская Yadro займётся разработкой и выпуском базовых станций LTE и 5G, но сделать это будет непросто

Входящая в «ИКС Холдинг» компания Yadro намерена наладить разработку и выпуск базовых станций стандартов LTE и 5G в Подмосковье. Рабочая площадка будет организована в подмосковной Дубне. Хотя ранее планировалось создать совместное предприятие с Nokia, уход последней с российского рынка вынудил отечественного вендора полагаться на собственные силы.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Как сообщает «Коммерсант», в мае Yadro учредила отдельное юридическое лицо, занялась наймом инженерных кадров (в т. ч. из закрывшихся в России центров разработки Intel и Nokia) и рассчитывает инвестировать в проект порядка 5-7 млрд руб. Установлено, что группа «Ядро» зарегистрировала ООО «Ядро центр технологий мобильной связи» ещё 4 мая, директором компании стал также возглавляющий ООО «Ядро микропроцессоры» Артём Икоев. Основным видом деятельности новой компании являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

При этом по мнению многих экспертов отрасли, «Ядру» придётся принимать не только ранее работавших на западные компании сотрудников, но и искать конструкторскую документацию, поскольку имеющиеся российские разработки пока не соответствуют требованиям мобильных операторов.

По данным «Коммерсанта» вендор намерен заняться разработкой и производством базовых станций LTE и 5G. О строительстве комплекса в Дубне компания сообщала ещё осенью прошлого года. Планировался выпуск до 1 млн единиц техники ежегодно. По некоторым данным в случае организации производства станций LTE вендору придётся конкурировать с другим отечественным производителем — компанией «Спектр», входящей в «Ростех», работающей над таким же проектом ещё с прошлого года. При этом в проекте «Спектра» участвуют другие подразделения «ИКС Холдинга».

В Минцифры считают, что переход на отечественные станции стандарта LTE вполне можно реализовать местными силами и ещё в прошлом году министерство продлило разрешения на частоты для операторов мобильной связи при условии того, что они перейдут на российское оборудование. Впрочем, на тот момент расчёты проводились в других условиях — считалось, что это будет способствовать локализации производства Nokia, Ericsson и Huawei в России. Впрочем, по словам главы центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Дмитрия Лаконцева, даже отказ от сотрудничества со стороны крупнейших вендоров не помешает России создать собственные решения, в стране «уже идёт разработка как минимум трёх аппаратно-программных решений для LTE-сетей, одно из них в "Сколтехе"», хотя они пока и не соответствуют требованиям операторов.

По мнению некоторых экспертов бывшим инженерам зарубежных компаний, теперь работающим на Yadro, потребуется современная конструкторская документация и элементная база для выпуска оборудования, поэтому в сложившихся условиях реализовать проект будет непросто.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, сети и коммуникации, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: yadro, ядро, россия, 4g, 5g
yadro, ядро, россия, 4g, 5g
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