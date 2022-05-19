Компания Acer представила ноутбуки Aspire Vero 14 (AV14-51) и Aspire Vero 15 (AV15-52), значительная часть конструкции которых изготовлена из переработанного пластика. Портативные компьютеры построены на базе процессоров Intel Alder Lake и будут продаваться по цене от $750.

Новинки оснащаются 14- и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями, которые поддерживают разрешение формата Full HD. Корпус и клавиши Aspire Vero изготавливается из переработанного пластика на 30 % и 50 % соответственно. Трекпад OceanGlass также выполнен из переработанного пластика, который был выловлен в Мировом океане.

Ноутбуки оснащаются процессорами Core i7 12-го поколения со встроенной графикой Iris Xe, но конкретные модели чипов производитель не озвучил. Младшая модель поддерживает установку до 16 Гбайт оперативной памяти формата LPDDR4X, тогда как 15-дюймовая версия Aspire Vero оснащается до 24 Гбайт ОЗУ LPDDR4 SO-DIMM. Обе модели комплектуются твердотельным накопителем формата PCIe M.2 ёмкостью до 1 Тбайт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и сканером отпечатков пальцев. В качестве программной платформы задействована Windows 11 Home.

Габариты 14-дюймовой версии Aspire Vero 328,67 × 223,57 × 17,9 мм, а вес 1,5 кг. Старшая модель имеет габариты 363,4 × 238,4 × 17,9 и весит 1,8 кг. Появление новинок в розничной продаже ожидается в августе по цене от $750.