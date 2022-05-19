Антиутопическое приключение Phonopolis станет первой трёхмерной игрой от создателей Machinarium и Chuchel

Разработчики из независимой чешской студии Amanita Design (Samorost, Machinarium, Chuchel, Creaks, Happy Game) представили Phonopolis — первое в истории команды трёхмерное приключение.

События Phonopolis развернутся в антиутопическом Фонополисе, где заправляет авторитарный Лидер. Горожане рискуют попасть во власть диктатора, но опасность осознаёт только главный герой — вдумчивый юноша Феликс.

Игрокам предстоит помешать Лидеру. Phonopolis поднимает приближённые к реальности темы, включая манипулирование и индивидуализм, но остаётся по большей части весёлым и беззаботным приключением.

Разработчики обещают созданный вручную трёхмерный мир будто бы из гофрированного картона, напоминающую о классических мультфильмах покадровую анимацию (12 кадров/с) и рассказанную на человеческом языке историю.

Phonopolis создаётся для ПК (Steam) и других платформ. Официальных сроков выхода у игры нет, но в базе данных Steam в качестве даты релиза указывается 1 мая 2024 года. Поддержка русского языка не заявлена.