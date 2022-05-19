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Заряжать любые электромобили на станциях Tesla Supercharger теперь можно в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии

Tesla расширяет присутствие «открытых» зарядных станций Supercharger в Европе — на них можно заряжать не только электромобили производства самой Tesla, но и тяговые аккумуляторы машин других производителей. Если ранее аналогичная программа действовала на некоторых Supercharger в Нидерландах, Норвегии и Франции, то теперь зарядные станции Tesla стали доступны всем в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии.

Источник изображения: johnjakob/pixabay.com

Источник изображения: johnjakob/pixabay.com

С прошлого года глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) говорит о расширении действия программы по зарядке любых электромобилей на станциях Tesla на США, но каким образом проект будет реализован, пока не сообщается. Там местные Supercharger используют проприетарные порты Tesla, в то время как в Европе применяется стандарт CCS2, который поддерживает большинство местных электромобилей — в соответствии с местным законодательством. Более того, североамериканские электромобили в массе своей оснащены зарядными портами стандарта CCS1, а варианты вроде Nissan Leaf — и вовсе стандарта CHAdeMO.

Жители стран Европы, участвующих в пилотной программе, могут найти совместимые зарядные станции в приложении Tesla. Если во владении пользователя имеется как Tesla, так и другой электромобиль, можно подыскать в приложении подходящий Supercharger для каждого типа. Помимо платы за электричество, владельцам сторонних транспортных средств придётся отдавать и дополнительный сбор, размер которого тоже указывается в приложении.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, рынок IT, окружающая среда,
Теги: электромобиль, tesla, ес, европа, supercharger
электромобиль, tesla, ес, европа, supercharger
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