Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение

Европейская комиссия подготовила проект плана по снижению зависимости от ископаемого топлива из России, который предусматривает ускорение перехода на чистые и возобновляемые источники энергии. Законодательными мерами и рекомендациями Брюссель надеется уменьшить потребление газа и нефти на фоне повсеместного внедрения солнечных панелей и экономии. Совместными усилиями Европа может стать энергетически независимой к 2027 году.

Стоимость новых инициатив оценивается на уровне 210 млрд евро. С одной стороны — это громадные средства. В то же время по одному только «зелёному» налогу в ЕС в 2021 году собрали около 300 млрд евро. Эти деньги идут на компенсации за «зелёные» тарифы и на поощрения по внедрению энергосберегающих технологий, но их разумно также перераспределить для ускорения энергетического перехода.

Трёхсторонний план ЕС предполагает поиск поставок природного газа и нефти вне России и создание для этого новой инфраструктуры (сейчас Россия поставляет в ЕС 40 % газа и 27 % нефти), более быстрое внедрение возобновляемых источников энергии и более активные усилия по энергосбережению, о чём сообщает информагентство Reuters. Проект пока не оформленных мер включает в себя сочетание законов ЕС, схем, не имеющих обязательной силы, и рекомендаций, которые могут быть приняты национальными правительствами. Часть средств на ускорение энергетического перехода Брюссель намерен взять из фонда борьбы с пандемией COVID-19. В будущем это окупится, уверяют еврочиновники.

Наряду с поисками альтернативных поставок ископаемого топлива планируется увеличить производство возобновляемого водорода до 10 млн тонн к 2030 году и найти источники импорта дополнительных 10 млн тонн для замены газа в промышленности. Это и другие меры позволят к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников в энергетике ЕС до 45 % вместо ранее запланированных 40 %. Параллельно обсуждается вопрос о сокращении потребления энергии в ЕС на 13 % к 2030 году, вместо текущего предложения сэкономить 9 %. Экономить, в том числе, предлагается на отоплении в домах, офисах и фабриках, работающих на газе, требуя от стран установить солнечные панели на всех новых общественных зданиях с 2025 года.

Для ускорения реализации некоторых проектов ветряных и солнечных ферм предложено обновить соответствующий закон для упрощённого получения разрешения сроком на один год. Также планируется снизить до трёх месяцев сроки на получение разрешений на установку солнечных панелей на крышах.

В Европе крайне мало собственного производства солнечных панелей, 75 % их закупается в Китае. Но 14 европейских проектов внесены в планы, если на их реализацию найдутся миллиарды евро. Пока Европе не очень помогает стратегия наращивания таможенных пошлин на эту продукцию из Китая, но ЕС не теряет надежду создать собственное рентабельное производство компонентов солнечных ферм.

«Солнечный поворот никогда не решался конкретно», — сказал законодатель ЕС от «зелёных» Майкл Блосс, который наряду с такими странами, как Австрия, Литва и Испания, призвал Брюссель решать этот вопрос с помощью правовых инструментов, а не добровольных схем — например, законодательно обязать новые здания иметь солнечные батареи на плоских крышах, общественных зданиях и супермаркетах по всей Европе.