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Honda раскрыла внешность электромобиля Prologue, который поступит в продажу через два года

В освоении американского рынка электромобилей Honda Motor уже давно делает ставку на сотрудничество с концерном General Motors, который поделится своей платформой Ultium для выпуска кроссоверов Honda и Acura — по одной модели каждой марки. На этой неделе внешность электромобиля Honda Prologue была раскрыта в эскизном варианте, в продажу машина поступит в 2024 году.

Источник изображения: Honda Motor

Источник изображения: Honda Motor

Как сообщается в официальном пресс-релизе, к разработке дизайна Honda Prologue приложили руку как японские специалисты, так и американские, причём в оформлении передней части кроссовера они вдохновлялись внешностью уже предлагаемой на рынке Европы компактной модели Honda e. Особое внимание было уделено аэродинамике с целью снижения шума от набегающего воздуха, ведь отсутствие гула от двигателя в электромобилях делает аэродинамические шумы более отчётливыми. Пандемия помогла специалистам Honda перейти на новый уровень взаимодействия в том смысле, что дизайн электромобиля почти полностью был разработан в виртуальной среде, доступ к которой имели сотрудники из США и Японии одновременно.

К 2030 году Honda надеется продавать в Северной Америке не менее 500 тысяч электромобилей в год, то есть почти четверть мирового объёма. К концу десятилетия компания рассчитывает вывести на мировой рынок 30 новых моделей электромобилей, а к 2050 году добиться полной углеродной нейтральности. Освоение рынка Северной Америки будет проводиться в три фазы, выход Honda Prologue в 2024 году ознаменует первую из них.

К 2026 году компания рассчитывает начать в регионе продажи первых электромобилей на базе собственной платформы e:Architecture, а годом позже появится очередное поколение электромобилей, разработанных в сотрудничестве с GM, только на этот раз упор будет делаться на их ценовую доступность. Одновременно Honda объявила о реализации нового подхода к организации своих дилерских центров. Последние будут предусматривать наличие зарядных станций для клиентских электромобилей, и объёмы продаж таких машин будут непосредственно влиять на количество зарядных постов на дилерской площадке. Одновременно Honda начнёт обучать сервисный персонал обслуживанию и ремонту электромобилей.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: honda, general motors, электромобиль
honda, general motors, электромобиль
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