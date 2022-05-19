Главными инструментами российского бизнеса оказались «ВКонтакте» и «Авито»

Основными инструментами российского бизнеса в малом и среднем сегментах оказались соцсеть «ВКонтакте» и доска объявлений «Авито». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад, представленный Российской ассоциацией электронных коммуникаций.

В документе говорится, что продвижением своих товаров и услуг в электронной среде занимаются более 80 % российских субъектов предпринимательства. Наиболее популярной платформой электронной коммерции оказалась «Авито», которая заняла 62 % рынка, опередив таких конкурентов как «Яндекс.Маркет» и Ozon.

Лидером среди социальных сетей до недавнего времени был Instagram * , однако после того, как владеющую платформой компанию Meta * признали экстремистской, она потеряла 73 % пользователей среди представителей российского бизнеса. Её место заняла «ВКонтакте», которой пользуются 44 % — площадка оказалась популярнее собственных сайтов компании, а также мессенджера WhatsApp.

Сложившееся положение вещей устраивает не всех: 20 % опрошенных ассоциацией представителей российского малого и среднего бизнеса заявили, что хотели бы вернуться на зарубежные площадки. Впрочем, есть и прямо противоположное мнение: 12 % респондентов заявили, что оставят всё как есть, даже если блокировки будут сняты.