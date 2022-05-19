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Представлены смарт-часы Huawei Watch Fit 2 с 1,74-дюймовым дисплеем

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei анонсировал умные наручные часы Watch Fit 2. Новинка будет предлагаться в трёх вариантах исполнения — Active Edition, Classic Edition и Elegant Edition.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Гаджет оборудован 1,74-дюймовым дисплеем с разрешением 336 × 480 пикселей. Реализована поддержка сенсорного управления. В правой боковой части корпуса располагается физическая кнопка.

В оснащение входит приёмник спутниковых навигационных систем GPS, Beidou, ГЛОНАСС и Galileo. Часы способны отслеживать изменения частоты сердечных сокращений, качество сна, уровень стресса и пр. Кроме того, ведётся мониторинг женского здоровья. В общей сложности доступны 97 режимов тренировок.

Новинка заключена в герметичный корпус, выполненный по стандарту 5ATM: допускается погружение под воду на глубину до 50 метров. Имеется поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.2. Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает 10 дней.

Приобрести часы можно по цене от 150 до 250 евро в зависимости от модификации.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: huawei, смарт-часы, часы, носимая электроника, носимые устройства
huawei, смарт-часы, часы, носимая электроника, носимые устройства
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