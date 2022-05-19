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Динамичный мультиплеерный шутер Leap ворвётся в ранний доступ Steam с началом лета

Разработчики из канадской Blue Isle Studios раскрыли точную дату запуска своего многопользовательского шутера Leap в раннем доступе Steam и анонсировали открытое бета-тестирование.

Источник изображения: Blue Isle Studios

Источник изображения: Blue Isle Studios

Напомним, Leap была официально представлена в январе текущего года и ожидалась к запуску в ближайшее после презентации время. Как выяснилось, ждать действительно осталось недолго.

Предрелизная версия Leap поступит в продажу 1 июня текущего года. В раннем доступе Steam игру планируют продержать около 12 месяцев. План развития проекта обещают опубликовать уже скоро.

Что касается «беты», то она пройдёт с 20 по 23 мая. Для участия нужно запросить доступ на странице Leap в Steam. Дадут попробовать PvE-режим Special Operations, где отряды из четырёх человек сражаются для накопления контрактных бонусов.

В Leap друг другу противостоят представители военной коалиции UEDC и взбунтовавшихся экзотерранцев. Обещают матчи на 60 человек, эпические сражения и невероятные транспортные средства (ховерборд, механический лось).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс,
Теги: leap, blue isle studios, шутер
leap, blue isle studios, шутер
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