XPG представила мышь Alpha Wireless с поддержкой двух типов беспроводной связи

Бренд XPG (Xtreme Performance Gear), созданный компанией ADATA, анонсировал мышь Alpha Wireless, разработанную для любителей компьютерных игр. Новинка отличается простыми изогнутыми контурами и удобным хватом.

Задействован оптический сенсор PAW-3335 от Pixart, который обеспечивает диапазон настроек DPI (точек на дюйм) от 100 до 16 000 для удовлетворения требований различных типов игр.

Применены надёжные переключатели Omron, рассчитанные на 60 миллионов нажатий. В верхней части манипулятора располагается программируемая треугольная кнопка, обеспечивающая гибкость при работе с программным обеспечением XPG Prime.

Обмен данными с компьютером может осуществляться двумя беспроводными способами — в частотном диапазоне 2,4 ГГц и посредством Bluetooth. Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает 60 часов.

RGB-подсветка рассеивает свет через три выделенные зоны, которые не зависят друг от друга. Опции освещения можно сохранить с помощью настраиваемых аппаратных профилей или с помощью программного обеспечения XPG Prime.