Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил 5,01 % акций японского игрового гиганта Nintendo — доля оценивается в $3 млрд. Об этом сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные японского регулятора. Информация приводится на конец марта.

Согласно поданной PIF документации, финансовая структура не собирается вмешиваться в управление японской компанией и каким-то образом менять её стратегию — сделка была проведена исключительно в инвестиционных целях. Официальных комментариев от сторон сделки не последовало.

По прогнозам саудовского банка Jadwa Investment, в этом году доходы королевства от нефтяного бизнеса могут вырасти на 66 % и достичь $250 млрд, в то время как прибыль составит $80 млрд. Интерес к сделке объясняется финансовыми показателями страны, а также любовью управляющего фондом принца Мохаммеда (Mohammed) к видеоиграм.

В феврале фонд сообщил о покупке 5-% долей в японских компаниях Capcom и Nexon. Ранее организация приобретала доли в Activision Blizzard (до поглощения Microsoft), а также Electronic Arts и Take Two Interactive — эту информацию WSJ получило из открытых документов американского биржевого регулятора. Для инвестиций в игровую отрасль PIF даже создала специализированную дочернюю компанию — она получила название Savvy Gaming.