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NASA приостановило выходы астронавтов в открытый космос на МКС — в последний раз в скафандре возникла утечка воды

В NASA сообщили, что 23 марта во время выхода в открытый космос европейского астронавта Маттиаса Мауреры в его скафандре возникла утечка воды. Это не первый подобный инцидент со скафандрами NASA Extravehicular Mobility Unit (EMU). На этот случай в комплектацию скафандров даже внесли прокладки для поглощения избыточной влаги, что в сложившейся ситуации проблемы не решило. До выявления источника проблем выходы в космос в скафандрах EMU запрещены.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Раджа Чари и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер совершили многочасовый выход в открытый космос с борта Международной космической станции 23 марта. Они провели за бортом станции около семи часов. Ближе к концу миссии Маурер сообщил о значительном скоплении воды на визире шлема, где образовалась плёнка жидкости диаметром до 25 см.

Возникшая утечка не представляла непосредственной угрозы здоровью или жизни астронавта. Тем не менее, до расследования инцидента с изучением скафандра инженерами на Земле NASA решило приостановить выходы в открытый космос. Возвращение скафандра планируется во время следующего полета грузового корабля SpaceX Dragon, который стартует к станции в начале июня. Решение NASA не повлияет на космические программы, поскольку следующий выход планировался нескоро. В любом случае российские космонавты продолжат выходить в открытый космос и смогут реагировать на экстренные ситуации, что также могут разрешить в NASA, если риск будет оправдан.

Более серьёзный инцидент со скафандром NASA случился в 2013 году, когда в шлем другого европейского астронавта — Луки Пармитано — просочилось около полутора литров воды, что затруднило его дыхание. Позже также случались проблемы с водой в скафандрах, что отчасти решило размещение в них дополнительных прокладок для поглощения влаги.

Всем очевидно, что прослужившие десятилетие скафандры завершают свой жизненный цикл. Ряд мероприятий позволяет надеяться продлить их срок службы до 2028 года. Сегодня NASA сосредоточено над разработкой скафандров xEMU для миссий Artemis, а скафандры EMU, судя по всему, канут в лету вместе с МКС, которая вряд сама ли доживёт до этого срока.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда,
Теги: скафандр, авария, nasa
скафандр, авария, nasa
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